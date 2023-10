Ingrid Sauer ist die neue Direktorin der VS Leobendorf

Seit 1. Oktober hat die Volksschule Leobendorf wieder eine Direktorin. Ingrid Sauer folgte in dieser Funktion auf Ingrid Freistetter, die ihre wohlverdiente Pension angetreten hat. Sauer hat zuletzt die drei Volksschulen in Leitzersdorf, Niederhollabrunn und Großmugl als Direktorin geleitet.

Neben der „klassischen“ pädagogischen Ausbildung ist Sauer ausgebildete Schulentwicklungsberaterin, Mediatorin, Montessoripädagogin und hat ein Diplom für Bildungsstandards Mathematik. 2019 hat sie den Masterlehrgang Schulmanagement abgeschlossen.

Die 55-jährige Mutter zweier erwachsener Kinder will „die Gemeinschaft innerhalb und außerhalb der Schule stärken.“ Ihr ist die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der Musikschule und den Eltern wichtig, „denn das Bildungssystem ist ein wichtiger Bereich.“

In den ersten Tagen ist sie mit einer Bestandsaufnahme beschäftigt, „der Betrieb wird fortgeführt wie es meine Vorgängerin festgelegt hat“, so Sauer. Es seien vorerst keine wirklichen Eingriffe ins System nötig. Wichtig ist für Sauer, „die sozial-emotionalen Kompetenzen der Schüler zu stärken.“ Eines darf dabei aber nicht zu kurz kommen: „Mein Ziel ist es, die Schulen so zu führen, dass sich alle Kinder wohlfühlen können, um gute Lernerfolge zu erreichen“, kündigt Sauer an. Und die Eltern sollen die Gewissheit haben, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind.