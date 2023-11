Volkstanzgruppe Gerasdorf fiebert 30-jährigem Jubiläum entgegen

Fröhlich getanzt wurde am Samstag im Volksbildungshaus Oberlisse. Dort lud die Volkstanzgruppe Gerasdorf-Nordrandsiedlung zu ihrem jährlichen Festl, zu dem Tänzer aus ganz Österreich strömten. Mit rund 120 Gästen war der Saal ausgebucht, erzählt Organisatorin Hedy Busch stolz: „Unser Fest ist wirklich sehr gefragt und spricht sich weiter herum.“ Sogar eine Tanzgruppe aus Bayern reist jedes Jahr extra nach Gerasdorf – und das schon seit Start der Veranstaltung, die heuer bereits zum 17. Mal stattfindet. Das Grundprinzip bleibt dabei gleich: Es gibt Sitzplätze, Livemusik und eine große Tanzfläche, denn das gemeinsame Tanzen steht im Vordergrund. „Wir haben ein Programm mit aktuellen Tänzen, die auf allen Volksfesten derzeit getanzt werden. Die kann fast jeder“, beschreibt Hedy Busch den Abend.

Volkstanz als Exotik

Die Gerasdorferin leitet gemeinsam mit ihrem Mann Herbert schon seit 1995 die Volkstanzgruppe Gerasdorf-Nordrandsiedlung. Die zwei waren damals durch Zufall zum Verein gestoßen, der damals noch „Tanzgruppe Gerasdorf“ hieß. Da die Gruppe rund um die Jahrtausendwende einen starken Mitgliederrückgang verzeichnen musste, entschied man sich zu einer Fusion mit dem Wiener Tanzverein der Nordrandsiedlung. Zur Höchstzeit bestand der Verein aus insgesamt 15 Pärchen, nun sind es nur noch acht, schildert Hedy Busch. Grund dafür sei einerseits das fortgeschrittene Alter der Tänzer, andererseits hätte man auch Problem, jungen Nachwuchs zu finden. „Die Jugend ist schwer für sowas zu begeistern. Ich vermute, das liegt auch an der Nähe zu Wien“, überlegt Busch. Sie bezeichnet ihren Verein als „exotischen Fleck“, da es generell rund um die Bundeshauptstadt nur wenige Volkstanzgruppen gäbe. Die Gerasdorfer Tanzgruppe existiere aus Freude zum Tanzen und zum Brauchtum, erzählt Busch, die auch noch Mitglied in zwei weiteren Tanzformationen im Waldviertel ist.

Vereinsobleute Herbert und Hedy Busch beim Tanz im Volksbildungshaus. Foto: privat

Mit ihrer Gerasdorfer Gruppe probt sie jeden Mittwochabend im Volksbildungsheim und studiert neue Tänze ein. Diese werden dann auf verschiedenen Tanzfesten präsentiert, aber auch bei Wohltätigkeitsveranstaltungen zeigen die Volkstänzer ihr Können. Oft werden sie etwa in Altersheime geladen, wo die Freude über traditionelle Tänze besonders groß ist, erzählt Busch. „Da wackeln die Rollstühle und es wird mitgeschunkelt“, schmunzelt sie. Ein Highlight in der Vereinsgeschichte war für Herbert und Hedy Busch auch ein Auftritt im Wiener Rathauskeller: Dort seien sie extra von einer Agentur gebucht worden, um einer amerikanischen Reisegruppe die österreichische Folklore näherzubringen.

Bald 30-jähriges Jubiläum

Dass sie beim Tanzen so viele neue Leute kennenlernen könne, sei das Beste an ihrem Hobby, meint Hedy Busch. So habe sie bei ihrem Fest am Samstag viele Bekanntschaften mit Tänzern aus anderen Bundesländern knüpfen können. Die Organisatorin hofft, bald auch in ihrer Gerasdorfer Tanzgruppe neue Gesichter zu erblicken. Die Teilnahme an den Proben ist kostenlos, bevorzugt nimmt der Verein Paare auf, die bereits miteinander harmonieren. „Unser Problem ist, dass es leider mehr tanzlustige Damen als Herren gibt“, schildert Busch die derzeitige Lage. Dennoch hofft sie auf neue Mitglieder, denn bald steht Großes vor der Tür: 2025 wird das 30-jährige Vereinsbestehen gefeiert.