Langenzersdorfer Metro bietet PCR-Tests an

Metro Österreich bietet zusätzlich zu Antigen-Schnelltests nun an den Standorten in Vösendorf, Simmering, Langenzersdorf, Linz und Klagenfurt auch PCR-Tests an. Diese sind unter Vorlage der österreichischen Sozialversicherungskarte (eCard) kostenfrei.

In den Metro-Teststraßen können sich nicht nur Mitarbeiter, deren Angehörige und Freunde sowie Kunden durch medizinisches Personal kostenfrei testen lassen, die Teststraßen sind Montag bis Samstag öffentlich zugänglich. Das Testergebnis erhält man in der Regel am nächsten Tag in der Früh via SMS und E-Mail.

Am Standort Langenzersdorf kann man die Testmöglichkeit von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 14 Uhr nutzen.