Feuerwehr Sierndorf: „Setzen ihr Leben für uns ein“

1893 erfolge die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr der Marktgemeinde Sierndorf. Jetzt – 130 Jahre später – wurde dieses Gründungsjahr ausgiebig gefeiert. Am Freitag stand im Mittelpunkt des dreitägigen Festes die Segnung des neuen Fahrzeuges durch Pfarrer Wolfgang Brandner, der auch viele Ehrengäste beiwohnten.

Bei den Ansprachen wiesen alle Redner auf die wichtige Bedeutung der Wehren hin: „Wir können uns bei allen, die das ganze Jahr über bereit sind, ihr Leben für uns einzusetzen, nur bedanken und sind froh darüber, dass so viele Kinder und Jugendliche den Baustein für die nächste Generation legen und den Freiwilligen Feuerwehren beitreten.“

Dadurch, dass Sie so zahlreich unsere Feste besuchen, können wir neue Investitionen tätigen. Thomas Florian, Kommandant der FF Sierndorf

FF-Kommandant Thomas Florian zeigt sich über die Unterstützung der Bevölkerung begeistert: „Dadurch, dass Sie so zahlreich unsere Feste besuchen, können wir neue Investitionen tätigen. Zwar reicht dies alleine nicht aus und wir bedanken uns auch bei Land und Gemeinde, dass sie uns dabei unterstützen, Menschen in Not zu helfen“.

Er begrüßte zuvor neben Bürgermeister Ernst Kreuzinger auch Nationalratsabgeordneten Andreas Minnich, Bezirkskommandant-Stellvertreter Hannes Holzer, Bezirkshauptmann Andreas Strobl, Abschnittsfeuerwehrkommandant Manfred Kreitmayer, die Unterabschnittskommandanten Markus Schauhuber und Erwin Schretzmeier, die Ehrenkommandanten Gottfried Rauscher, Manfred Harrauer und Leopold Brodesser sowie Vizebürgermeisterin Christina Trappmaier-Hauer und Ortsvorsteher Marcus Dostal. Auch eine Abordnung der Partnerfeuerwehr, die aus dem fernen Niederdorfelden in Deutschland anreiste, wurde herzlich in Empfang genommen.

Von Austro-Pop bis ZZ-Top - und dann noch „Caro“

Nach den Reden segnete Pfarrer Wolfgang Brandner das neue Fahrzeug, bei dem Anni Brodesser als Fahrzeugpatin fungierte. Anschließend wurden Florianijünger, die bereits lange im Dienst der Feuerwehr stehen, sowie FF-Kameraden für besondere Verdienste ausgezeichnet. Nach den Festansprachen und der Segnung ging man zum gemütlichen Teil des Festes über, bei dem Wolfgang Laab mit Austro-Pop bis ZZ-Top für gute Stimmung sorgte.

Für weitere gute Unterhaltung sorgte die Partyband „Caro“ am darauffolgenden Tag und am letzten Tag der Feierlichkeiten spielte der Musikverein Großmugl zum Frühschoppen auf. Eine Tombola, bei der es sehr schöne Preise zu gewinnen gab, beendete die 130-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Sierndorf.

