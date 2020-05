Bis zum Tag der Kapitulation am 8. Mai wurde vor allem rund um Korneuburg und Leobendorf Richtung Rohrwald gekämpft.

NÖN Franz Kaupe: „Stoßtrupps der Sowjetarmee durchquerten schwimmend die Donau Credit? Foto: NÖN

Von großer Bedeutung war dabei der 13. April, erklärt der Korneuburger Stadthistoriker Franz Kaupe. Denn Stoßtrupps der Sowjetarmee durchquerten schwimmend die Donau, etwa von Kritzendorf aus. Ein Teil landete beim Tuttendörfl, ein anderer mitten in der Au oberhalb der Werft.

Rund um Korneuburg tobte der Krieg seit Jahresbeginn

Innerhalb eines Tages vertrieben sie die deutschen Truppen aus Korneuburg. „In der Früh war nur der Teil von Korneuburg zwischen Donau und etwa der Stockerauer Straße von den Sowjettruppen erobert, am Abend war es schon die ganze Stadt“, erzählt Kaupe. Laut Erzählungen hatte ein Fischer die schwimmenden Soldaten gesehen und dies auch im Rathaus Korneuburg gemeldet, Reaktionen blieben aber aus.

Die Deutschen zogen sich in Richtung Leobendorf und dem Rohrwald zurück, bis zum Tag der Kapitulation gab es keine nennenswerten Änderungen der Front. Laut Kaupe zogen auch Truppen aus dem Marchfeld und aus Wien über Bisamberg und Hagenbrunn nach Stetten, wo sie auch einige Tage blieben, bevor sie Richtung Harmannsdorf weiterzogen. In dieser Zeit wurde vor allem der Bereich des Bisambergs heftig von Sowjetgeschützen beschossen, die bereits im Bereich Leopoldsberg und Kahlenberg aufgestellt waren.

Rund um Korneuburg tobte der Krieg aber schon seit Jahresbeginn 1945 sehr heftig, so Kaupe. Vor allem die Raffinerie war ein Ziel der US-Bomberstaffeln, die zumeist von Krems über Stockerau und Korneuburg nach Wien flogen. So wurde am 20. März bei einem Angriff auf die Raffinerie ein Bombenteppich über Korneuburg gelegt, über 140 Menschen starben.

Weitere Ziele waren übrigens der Michelberg bei Haselbach im Rohrwald, denn dort war eine Radarstation aufgestellt, das Militärlager in Senning sowie der Flugplatz nahe Senning. Die Raffinerie wurde schließlich durch Bombentreffer vollständig zerstört – mit Folgen bis in die Jetztzeit. Denn das Erdreich ist noch immer ölverseucht und das ganze Gelände musste unterirdisch abgedichtet werden.

Kaupe berichtet aber auch von einzelnen Trupps aus Korneuburg, die quer durchs Land geschickt wurden. So sei rund um den 1. April 1945 eine Gruppe der Hitlerjugend mit der Rollfähre Richtung Gugging übersetzt worden. Nur wenige Tage, bevor die Sowjetsoldaten diesen Bereich einnahmen, gelangten die Jugendlichen nach Tulln, überquerten die Donau und marschierten nach Dürnstein.

Dort wechselten sie erneut das Ufer und schlugen sich schließlich über Rossatz bis Amstetten durch. Ein junger Mann, der dabei war, hatte Kaupe erzählt, dass er dann in den letzten Tagen als Eisenbahner verkleidet wieder heim kam. Erst in Langenzersdorf war für ihn Endstation.

In der Nacht der Kapitulation verschwanden die deutschen Soldaten aus dem Rohrwald. Da die Sowjettruppen aus dem Norden bereits bis Karnabrunn vorgedrungen waren, führte der Fluchtweg über Stockerau in den Westen. „Die Deutschen wollten nach Möglichkeit die US-Truppen erreichen“, so Kaupe. Nahe Obergänserndorf findet sich übrigens ein Denkmal, das den Frontverlauf zwischen deutschen und sowjetischen Truppen markiert.

Hauptziele bei den Luftangriffen waren die Panzerkaserne – die Firma Blaha befindet sich jetzt auf dem Gelände – und die Raffinerie. Die Werft war nicht mehr interessant, denn wegen der Sperre der Donau wurden keine Schiffe mehr gebaut, erklärt Otto Pacher, Obmann vom Museumsverein Korneuburg.

Im April 1945 waren nur noch 30 Werftmitarbeiter als Werkschutz im Betrieb. Viele Werftarbeiter hatten sich übrigens in Güterkähnen eine kleine Wohneinheit eingerichtet, um mit ihren Familien mit den letzten nach Westen fahrenden Schiffen vor der anrückenden Roten Armee zu fliehen. Diese Kähne lagen längere Zeit in Linz als Wohnschiffe. Erst langsam kehrten die Familien nach Kriegsende wieder nach Korneuburg zurück.

Bei der Vorbereitung zum Rückzug der SS wurden die Werftanlagen und Gebäude mit Sprengsätzen versehen. Einige der Werkschutzleute entfernten heimlich unter Todesgefahr die Zündkapseln. Die Korneuburger Rollfähre allerdings wurde gesprengt.

Einen verheerenden Treffer gab es auch für einen Zug, mit dem sich die Arbeiter der Lofag, der Lokomotivfabrik in Wien-Floridsdorf, vor Bombenangriffen in Sicherheit brachten: Sie fuhren immer ins Augebiet in Spillern. Einmal war der Zug allerdings zu spät dran... In den kleinen Holzwaggon gab es keine Überlebenschance.

„Wenn der Kuckuck gerufen hat, sind die Menschen in die Luftschutzkeller geflüchtet, ein sehr großer war unter der Burg Kreuzenstein mit Zugang vom Burggraben aus“, erzählt Pacher. Der „Kuckuck“, das war das Warnsignal im Radio. Auch Pacher berichtet von dem schweren Beschuss des Bisambergs, weil im Bereich der Elisabethhöhe ein FLAK-Geschütz der Deutschen stationiert war. Wie schwer die Kämpfe in diesem Bereich waren, konnte man noch viele Jahre später erkennen, so Pacher. Denn mitten im Wald waren typische Soldatengräber zu finden.

Nach der Kapitulation wurde Korneuburg zu einer Garnisonsstadt mit rund 3.000 stationierten Soldaten, untergebracht etwa im Bereich der Albrechtskaserne. Das Wohngebiet der Offiziere lag etwa im Bereich Hovengasse und Kwizdastraße und war von einer hohen Mauer umgeben. Das Rathaus wurde umfunktioniert, der große Sitzungssaal wurde zum Turnsaal und eine Näherei wurde untergebracht. Von ursprünglich rund 8.500 Einwohnern lebten nur noch 3.500 in Korneuburg.

Die Front in Obergänserndorf

In Obergänserdorf hat Johann Lackermayer den Krieg und die Kapitulation und den Einmarsch der sowjetischen Truppen erlebt. Im Elternhaus war der Stab der Deutschen untergebracht, seine Familie kam bei einer Tante unter.

„Wir waren im Keller“, erinnert sich Lackermayer an die letzten Kriegstage. In einem der vielen Weinkeller versuchte man zu überleben. „Im Dorf waren schon die Russen, im Wald die Deutschen“, schildert der 85-Jährige die Zeit ab etwa Mitte April. Die Front zog sich von Leobendorf den Rohrwald entlang bis Obergänserndorf und weiter nach Ernstbrunn.

Den heranrückenden russischen Truppen fielen auch zahlreiche Häuser im Ort zum Opfer. „Durch Brandbomben sind 35 der etwa 165 Häuser abgebrannt“, erzählt Lackermayer. Die Deutschen wiederum hatten drei russische Panzer noch wenige Tage vor der Kapitulation zerschossen. Rund ein Jahr standen die Wracks am Waldrand, bis sie entfernt wurden.

Von den deutschen Besatzern ist Lackermayer noch deutlich in Erinnerung, „die haben uns Kindern Zuckerln und Schokolade geschenkt.“ Den Einmarsch der sowjetischen Truppen hat Lackermayer in weniger guter Erinnerung: „ Wir mussten alle aus den Kellern und ins Dorf.“

In den ersten Tagen sei es auch zu Vergewaltigungen gekommen. „Als dann der Stab im Pfarrhof einzog, war aber Schluss damit“, so der Zeitzeuge. Dann sei auch das Verhältnis zu den Soldaten besser geworden. Zudem gab es tägliche Besuche aus der Garnisonsstadt Korneuburg, „die haben bei uns Klee für ihre Pferde geholt“, so Lackermayer.

Lebhaft in Erinnerung sind ihm noch die Essensgewohnheiten der Russen. „Die haben bei Schweinen und Rindern nur das Fleisch gegessen, aber keine Innereien.“ Für Lackermayer und seine Familie natürlich ein Glückstreffer, „bei uns gab es dann regelmäßig Beuschel.“ So konnte der Besatzung Positives abgerungen werden.

Dramatischer Bombenangriff auf Oberolberndorf

An den 31. Jänner 1945 können sich die Zeitzeugen genau erinnern. Die Alliierten bombardierte das Senninger Lager und Stockerau. Doch auch das nahe Oberolberndorf wurde getroffen; 23 Tote waren zu beklagen.

Mohsburger Karl Steiner: „Plötzlich hat es gewimmelt von Russen.“ Foto: Mohsburger

Die Sirene sei viel zu spät losgegangen, „wie man nachgedacht hat, war es schon zu spät“, erinnert sich Karl Steiner. Meist habe man Schutz in Weinkellern gesucht, viele Menschen sind bis Sierndorf gegangen, dort gab es einen langen Stollen.

Einige Leute hatten sich auch in Gruben und unter Schilfmatten beim Sennigbach versteckt, denn „wer schießt schon auf einen Bach?“, erklärt Steiner den Grund. Die Arbeit auf den Feldern und in den Ställen begann in dieser Zeit sehr früh, denn die Luftangriffe erfolgten meistens zur Mittagszeit.

In Erinnerung ist Steiner der 8. Mai: „Wir sind im Garten gesessen und haben über den Zaun geschaut. Da hat es plötzlich gewimmelt von Russen.“ Die hatten Wein mit und waren in Feierlaune. Auch der damals elfjährige Steiner bekam Wein zu trinken. Auf die Freude folgte aber bald die Ernüchterung: „Uns Kindern haben die Soldaten nichts getan. Aber Frauen hatten nichts zu lachen“, erzählt Steiner. Plünderungen wie schon in den letzten Kriegstagen gab es auch wieder.

„Irgendwann hat dann auch die Schule angefangen“, so Steiner. Wie man davon erfahren habe? „Das spricht sich herum, die Eltern wollten ja auch, dass wir wieder was lernen“, erklärt der Zeitzeuge. Meist zu Fuß, selten mit dem Zug ging es dann nach Stockerau. Und da merkte Steiner einen großen Unterschied: „Unser Schmalzbrot haben wir immer gehabt!“

Anders ging es den Klassenkameraden aus Stockerau, die dann um ein Stück der Köstlichkeit gebettelt haben. Schmalz war nach Kriegsende ein beständiges Zahlungsmittel, erklärt Steiner. Als bei einem Kind aus Oberolberndorf eine Blinddarm-Operation nötig war, verlangte der Arzt als Honorar ein viertel Kilo Schmalz.

Mit einem Franzosen, der als Kriegsgefangener auf den Feldern arbeiten musste, entwickelte sich sogar eine lebenslange Freundschaft. Vor 25 Jahren besuchte die Familie Steiner den Mann daheim in der Normandie. Seine Frau – eine gebürtige Ukrainerin – hatte der Franzose übrigens in Oberolberndorf kennengelernt.