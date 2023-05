Des Direktors letztes großes Musikschulkonzert in Stockerau

Géza-Michael Vörösmarty wird mit Ende des Schuljahres in den Ruhestand gehen, er bereitet gerade sein letztes großes Konzert als Direktor der Musikschule Stockerau vor. Die Veranstaltung an den Tagen der Musikschulen ist für ihn eine „wunderschöne Parabel“, was den historischen Hintergrund der einst existierenden jüdischen Gemeinde in Stockerau betrifft.

Das Konzert unter dem Titel „Lomir zingen kinderlekh a zemerl tsuzamen“ („Lasst uns singen Kinderlein ein Liedchen zusammen“) erinnert daran, „was wir an Kulturerbe verloren haben mit der unseligen Geschichte“, erklärt Vörösmarty. Er hat die Idee mit dem jüdischen Künstler Roman Grinberg, der in Stockerau wohnt, nach einem zufälligen Zusammentreffen geboren.

„Mit diesem Konzert wollen wir auch an das jüdische Leben in Stockerau erinnern und mit einem ukrainischen Lied auch der Gegenwart gedenken und das 'Gemeinsame' vor dem 'Trennenden' stellen“, sagt Vörösmarty. Ihm liegt die jüdische Geschichte am Herzen: Er hat zum Beispiel eine Partitur des vertriebenen Komponisten Robert Freistadtl für das Blasorchester erarbeitet und zur Uraufführung gebracht. „Seine Enkeltochter war anwesend und war Tränen gerührt, dass wir das Werk ihres Großvaters hörbar gemacht haben.“

Mit dabei: Einer der besten Klezmer-Klarinettisten

Einer der Höhepunkt des „Großen Musikschulkonzerts“ ist der Auftritt des Jugendchores mit Teilen des Wiener Jüdischen Chores: Sie werden das jüdische Friedenslied „Volt ikh gehat koyekh“ darbringen. Grinberg selbst wird auftreten - unter anderem mit Sasha Danilov, einem der besten Klezmer-Klarinettisten: Die „Klezmer Bánda“ wird auch das jüdische Lied „Der Nayer Sher“ zum Besten geben.

Im Mittelpunkt stehen aber die Schüler, die auf der Bühne ihr Können zeigen werden: Auftreten werden - beispielsweise - die Kammerstreicher, das Jugendblasorchester und die First Big Band. Der Tanz wird eine Rolle spielen und in einem der Videoclips („Piraten“) wird Filmmusik („Pirates of the Caribbean“) haargenau nach den zu sehenden Szenen zu hören sein.

Die Preisträger des „Prima la Musica“-Wettbewerbs werden vor den Vorhang geholt und Leistungsabzeichen werden überreicht.

Großes Musikschulkonzert: 5. Mai, 19 Uhr, im Z2000

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.