Gerasdorfer Reiswelt soll 2024 eröffnet werden

Auf der Gerasdorfer Hauptstraße wird eifrig gebaut: Für die regionale Marke „ÖsterReis“ entsteht eine neue Produktionsstätte, die gleichzeitig auch als Schauraum dienen soll. Geplant ist es, eine Reiserlebniswelt mit Verkaufs- und Verkostungsräumen zu errichten. Eröffnet werden soll der Reishof im Sommer 2024, der interne Produktionsteil wird allerdings schon für die kommende Ernte im Herbst genutzt.

Dass es auch heuer viel Reis zu verarbeiten gibt, hofft der Reisbauer Gregor Neumeyer. „Wir haben jetzt den neuen Reis gesät, jetzt freuen wir uns auf Regen und baldig warmes Wetter, damit es gut anwächst.“ Die richtigen Temperaturen sind für den Anbau essenziell, denn Reis ist wärmeliebend, erklärt der Bauer. Erst ab Temperaturen über 15 Grad kann die Pflanze wachsen.

Hitze als Helfer, Trockenheit als Problem

Eigentlich sei der Reis ein „Kind des Klimawandels“, denn ohne die steigende Durchschnittstemperatur wäre auch der Reisanbau in Österreich nicht möglich, erzählt Neumeyer. Allerdings kommt mit der Hitze auch die Trockenheit, die die Bewässerung der Pflanzen erschwert. Aufgrund dessen hatte auch „ÖsterReis“ im vorherigen Jahr mit rund 40 Tonnen einen geringeren Ertrag als erwartet. Diesen Sommer versuchen Neumeyer und sein Team stärker gegen Dürreperioden anzukämpfen.

„Wir müssen jetzt in Trockenzeiten Wasser zufügen, das wir dem Marchfeldkanal entnehmen“, so Neumeyer. Man habe nun neue Bewässerungsaggregate und Elektropumpen, die mit Ökostrom laufen, installiert. Generell brauche Reis in etwa so viel Wasser wie der Gemüseanbau, geflutet müssen die Felder nicht werden. Das Feld unter Wasser zu stellen diene hauptsächlich dazu, Unkraut fernzuhalten.

In Gerasdorf wird stattdessen von Hand gejätet, dafür ist der Reis dadurch auch arsenfrei. „Normalerweise wird durch die Flutungen Arsen aus dem Boden geschwemmt. Unser Reis ist durch den Trockenanbau frei davon und deshalb besonders für Kinder geeignet“, so Neumeyer.

Nicht nur bei Familien erfreut sich der „ÖsterReis“ deshalb großer Beliebtheit: Bereits jetzt ist die gesamte Vorjahresernte ausverkauft. Einerseits kooperiert das Gerasdorfer Unternehmen mit rund 300 Händlern, andererseits kommt auch der Direktverkauf gut bei den Kunden an.

So haben Neumeyer und sein Team ein Reisabonnement eingeführt, bei dem die Abonnenten ein- bis viermal pro Jahr einen Sack Reis zugestellt bekommen. Die Preise starten dabei bei 68 Euro für einen Fünf-Kilo-Sack. Rund 2.000 Kunden haben bisher ein Reisabo abgeschlossen.

Für die kommende Ernte erhofft sich Neumeyer nicht nur seine Abonnenten ganzjährlich mit Reis versorgen zu können. Im letzten Jahr hat er deshalb die Anbaufläche verdoppelt, sein Ziel ist es auch, mit mehr Bauern zu kooperieren und sie für den Reisanbau zu begeistern. Auch in Richtung der Produktentwicklung setzt der Gerasdorfer Reispionier auf Innovation: Derzeit sei man dabei, Schokoreiswaffeln und Miso zu kreieren.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.