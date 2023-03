Intendant holt Stars auf die Stockerauer Festspielbühne

Voller Elan und Motivation startete das Ensemble der Festspiele Stockerau unter der Regie und Intendanz von Christian Spatzek in die Saison 2023. Am Montag war die Präsentation des Stücks „Der Zerrissene“ von Johann Nepomuk Nestroy, eine Posse mit Gesang in drei Akten, im Rathaus von Stockerau.

Stadtrat Felix Koll begrüßte in Vertretung von Bürgermeisterin Andrea Völkl den Intendanten und sein Team. Die Stadtamtsdirektorin Christina Pinggera versicherte, dass die Aufbauarbeiten für die komplette Festspielbühne am 16. Juni beginnen und heuer eine Woche kürzer dauern werden. Die Lärmschutzwand wird wieder von dem Bühnenbildner gestaltet.

Die nächsten Monate wird geprobt, gefeilt und vorbereitet, damit soll dem Publikum ein wunderschöner Festspielsommer beschert werden. „Was sie erwarten dürfen: einen wunderbaren Festspielort, ein entzückendes Bühnenbild von Manfred Waba mit der 2022 bereits erprobten Drehbühne, und natürlich einen typischen Nestroy – humorvoll, kurzweilig und aktuell, mit einer Besetzung, die besser nicht sein könnte“, verspricht Intendant Christian Spatzek und schwärmt von seinen Schauspielern.

So wird Herr von Lips von Peter Edelmann gespielt (der ehemalige Intendant von Mörbisch) und Kathi von einer Frau, die wegen Nestroy den Beruf ergriffen hat: Dancing Stars-Gewinnerin Caroline Athanasiadis. Ihren Vater spielt Bernd Spitzer, dem diese Rolle auf den Leib geschrieben ist. Die Frau von Schleyer verkörpert Claudia Rohnefeld, die Spatzek mit List zum Gluthammer werden lässt. Die Freunde von Lips, verächtlich und falsch, sind Franz Suhrada und Christoph Fälbl. Gerhard Karzel und Goran David vervollständigen das Ensemble.

Nähere Informationen

Festspielzeitraum: 27. Juli bis 20. August 2023, jeweils von Donnerstag bis Samstag um 19.30 Uhr, Sonntag um 18.30 Uhr

Spielort: Dr. Karl Renner-Platz, 2000 Stockerau

Tickets sind auch via https://m.noen.at/ticketshop erhältlich und im Bürgerservice der Stadtgemeinde Stockerau: 02266/67689. Ticketalarm: www.oeticket.com

