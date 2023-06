Stadt Korneuburg holt die Freiwilligen vor den Vorhang

Das Stadtmarketing Korneuburg lädt am 30. Juni zum „Tag der Freiwilligen“ am Korneuburger Hauptplatz. Das Motto lautet „Besuchen, informieren, engagieren“. „Die Vielfalt an Vereinen, ehrenamtlichen Organisationen und Blaulichtorganisationen in Korneuburg ist großartig und die Bedeutung der Freiwilligen und Ehrenamtlichen kann man nicht hoch genug schätzen“, sagt Bürgermeister Christian Gepp. Und: „So viel Engagement gehört vor den Vorhang geholt.“

Die Freiwilligenorganisationen präsentieren sich mit einem bunten Programm für Jung und Alt. Die musikalische Untermalung übernehmen die „MF Big Band Korneuburg“, die „Bisamberger Kirtagsmusi“ sowie „Roman & Die Band“ mit Austropop-Hits. Für das leibliche Wohl sorgen die Freiwillige Feuerwehr Korneuburg und „InVino On Tour“. Bei den Blaulichtorganisationen sind neben Polizei, Rotem Kreuz und Freiwilliger Feuerwehr auch die Rettungshundebrigade sowie der Zivilschutzverband vertreten.

Korneuburgs Vereine werden Besucher in den Bereichen Kultur-, Sport- und Soziales mit Informationsmaterial und Aktivstationen aufklären. Ein umfangreiches Kinderprogramm u. a. mit Hüpfburgen sowie Bastelstationen soll die jungen Festgäste unterhalten. „Wir hoffen auf zahlreiche Besucher, ob Jung oder Alt. Informieren Sie sich über die Vielfalt der Korneuburger Vereine“, appelliert Gepp, der auch Obmann des Stadtmarketings ist.

Wann? 30. Juni von 14 bis 23 Uhr, Ort: Hauptplatz Korneuburg, Eintritt: frei, weitere Informationen und das Programm finden Sie unter: https://www.korneuburg.gv.at/Freiwilligentag