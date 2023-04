Komödie Stockerau: Seit 120 Jahren wird Theater gespielt

Drei Monate lang zu proben, hatte sich gelohnt. Am Freitag fand die Premiere von „Eine schreckliche Familie“ der Laienschauspieler der „Komödie Stockerau“ statt, zwei weitere erfolgreiche Aufführungen folgten am Samstag und Sonntag. Mit jeweils 140 bis 190 Zuschauern war die Komödie in drei Akten in Gasthubers Restaurant und Bühne sehr gut besucht.

Das spielfreudige Ensemble sorgte für Lachsalven beim Publikum und beim Autor des Stücks von Norbert Größ, der bei der Premiere persönlich anwesend war. Die Komödie Stockerau der „Dramatischen Sektion Stockerau“ kann heuer auf 120 Jahre Schauspieltradition zurückblicken. Darstellerin Johanna Valsky ist seit 20 Jahren dabei und spielt die sexbesessene Susanne Redlich. Thomas Stirner tritt zum ersten Mal auf, er gibt den Bestattungsunternehmer Blasius Sanft.

„Zuletzt haben wir wieder Schauspielernachwuchs dazubekommen. Nach der schwierigen Zeit haben die Menschen wieder Freude an einer gemeinsamen Freizeitgestaltung“, glaubt Wolfgang Schnobl. Er ist immer auf der Suche nach komödiantischen Talenten.

Für Theaterfreunde gibt es am Freitag und Samstag jeweils um 19 Uhr Vorstellungen, am Sonntag um 17 Uhr bietet sich die letzte Gelegenheit zum Besuch „Der schrecklichen Familie“.

