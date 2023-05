Plädoyer für heimische Stauden

Die Stadtgemeinde Korneuburg lud ihre Bewohner mit grünem Daumen zu einem „Natur im Garten“-Vortrag in die Firmenzentrale der RWA. Der Infoabend stand diesmal unter dem Motto „Blütenpracht mit Stauden – leicht gemacht“.

Heidrun Obermeyer von der Initiative Natur im Garten erklärte in ihrem eineinhalbstündigen Vortrag, was es alles bei der Pflanzung und Pflege dieser vielfältigen heimischen Pflanzen im eigenen Garten zu beachten gilt. Stauden sind sehr pflegeleicht, da man sie nur in der Anwachsphase gießen muss. Außerdem sind sie sehr flexibel und anpassungsfähig und kommen mit den veränderten klimatischen Bedingungen ziemlich gut zurecht.

Man findet solche Beete nicht nur in Privatgärten, auch immer mehr Gemeinden greifen bei der Gestaltung ihrer Grünstreifen auf diese mehrjährigen Pflanzen zurück, wusste die Gartenexpertin zu berichten. Stauden sind nämlich nicht nur nachhaltig und nützlingsfreundlich, sondern auch eine kostengünstige Alternative zu den intensiv zu betreuenden Sommerblumenbeeten.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.