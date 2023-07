Alexander Vojta: „Niemand eröffnet ein Geschäft wegen Beihilfen“

Eigentlich wollte sich Bürgermeister Alexander Vojta entspannt auf das Ende seiner Amtszeit vorbereiten, die er im Jänner 2024 an SPÖ-Kollegen Hans-Jürgen Peitzmeier übergibt. Doch bereits kurz nach seiner Ankündigung wurde der Ortschef mit unangenehmen Vorwürfen konfrontiert. Die Gratiszeitung „Heute“ berichtete über ein Hotel, das Vojta seit 2020 betreiben soll. Der Vorwurf dabei: Der Gerasdorfer soll sein Gastgewerbe nur scheinmäßig führen und es nur gegründet haben, um Coronahilfen von der Regierung zu kassieren.

Tatsächlich hat Vojta rund 20.500 Euro Coronaförderung für ein Hotel erhalten. Allerdings handelt es sich bei seiner Unterkunft nicht um ein, wie im „Heute“-Artikel betiteltes „Geisterhotel“, sondern um das tatsächlich existierende Mauthaus Schönbrunn, das seit September 2020 auf Booking vertreten ist. Die NÖN hat den Gerasdorfer Bürgermeister zu einem exklusiven Interview getroffen, um mit ihm über die überraschenden Vorwürfe zu sprechen.

NÖN: Herr Vojta, können Sie sich vorstellen, woher die Vorwürfe kommen und warum sie gerade jetzt – bei der Rücktrittsankündigung – auftauchen?

Vojta: Mit dieser Frage beschäftige ich mich keine Sekunde. Es ist klar, dass es irgendjemanden gibt, dem es nicht zu passen scheint, dass ich nach 15 Jahren als Bürgermeister eine geordnete Amtsübergabe für Jänner 2024 angekündigt und eingeleitet habe. Nach so einer langen Amtszeit hat man nicht nur Freunde. Damit muss ich leider leben.

NÖN: Wie geht es Ihnen angesichts der Kritik?

Vojta: Es gibt eine Story mit skurrilen "Geisterhotel"-Vorwürfen von "Heute", die sich innerhalb von 24 Stunden als Fake News herausgestellt haben. Mehr ist dazu nicht zu sagen!

NÖN: Der „Heute“-Bericht suggeriert, Sie hätten das Hotel nur eröffnet, um Corona-Hilfen zu lukrieren. Was sagen Sie dazu?

Vojta: Wenn du in Amerika ein Geschäft eröffnest, klopfen sie dir auf die Schulter und sagen: Hey super, das will ich auch machen. Wenn Du in Österreich ein Geschäft eröffnest, wirst Du argwöhnisch betrachtet. Aber jetzt ernsthaft gesprochen: Niemand eröffnet ein Geschäft wegen Beihilfen. Auch ich nicht. Faktum ist: Zu jedem Zeitpunkt in der Coronazeit waren die laufenden Kosten höher als die staatlichen Lockdown-Hilfen. Jeder, der in dieser Zeit ein Geschäft betrieben hat, hatte eine lange Durststrecke, eine große finanzielle Herausforderung und ein hohes Risiko. Viele Unternehmen, insbesondere Hotels und Gastronomiebetriebe, sind deswegen auch pleite gegangen.

NÖN: Wann haben Sie beschlossen, ein Hotel zu eröffnen (das braucht ja eine gewisse Vorlaufzeit)?

Vojta: Ich habe schon bei meiner letzten Wahl zum Bürgermeister im Jahr 2020 intern klargestellt, dass ich 2025 nicht mehr antreten werde. Seit damals habe ich auch Überlegungen angestellt, mich mit einem Minihotel selbstständig zu machen.

NÖN: Es ist von einem „Geister-Hotel“ die Rede. Betreiben Sie ein Geister-Hotel? Wie läuft ihr Hotel bisher?

Vojta: Statt Geister gibt es in dem Mini-Hotel viele äußerst zufriedene Gäste. Nach mittlerweile 135 Bewertungen wird es von den Gästen bei booking.com in der besten Kategorie "Außergewöhnlich" mit durchschnittlich 9,7 Punkten (von 10 möglichen) benotet.

NÖN: Verraten Sie uns den Namen des Hotels?

Vojta: Der Name ist leicht im Internet zu recherchieren. Wie schon in meiner Klarstellung angeführt, trenne ich strikt mein Bürgermeisteramt von meinem privaten Berufsleben. Nach Pensionsantritt stehe ich der NÖN gerne für eine ausführliche Berichterstattung und Werbung für mein Minihotel zur Verfügung.

NÖN: Werden Sie nach Ihrer Bürgermeister-Karriere Hotelier?

Vojta: Das Bürgermeisteramt ist für mich eine riesengroße Verantwortung, bei der ich täglich mein Bestes für die Allgemeinheit gebe. Nach meinem Pensionsantritt bin ich wieder Privatperson und darf ein bisschen mehr an mich selber denken. Ich werde mein Geschäft noch weiter ausbauen, wenn sich geeignete Objekte finden, aus denen man charmante Minihotels machen kann.