Langenzersdorferin von Stardesigner La Hong entdeckt

Mit ihrer neu kreierten Wachauer Tracht sorgte die Langenzersdorfer Damenkleidermacherin Renata Samojedna für Furore am Rot-Kreuz-Ball in Wien. Auf Einladung des Star-Designers La Hong Nhut sollte sie ein Kleid für das Bundesland Niederösterreich neu interpretieren und gestalten. Wie kam nun der Kontakt zu dem Star-Designer zustande?

Samojedna erzählt: „Seit vielen Jahren ist La Hong Nhut Konsul des Roten Kreuzes. Der zehnte Rot-Kreuz-Ball stand unter dem Motto 'Wien trifft alle Neune'. Zu diesem Thema hat er aus jedem Bundesland Österreichs Designer gesucht, die eine typische Tracht des jeweiligen Bundeslandes neu interpretieren sollten. Er fand mich über Instagram.“

„Zu Tracht und Dirndln habe ich besondere Liebe“

Angefangen hatte Samojedna mit der Ausbildung zur Maßschneiderin, sie brachte es schließlich zur Modedesignerin und perfektionierte ihre „Berufung“ auf der Akademie der bildenden Künste in Krakau. Nach langjähriger Zusammenarbeit mit etlichen Wiener Modedesignern gründete sie ihr eigenes Label „Renata Samojedna“.

Ihr Spezialgebiet ist Damenbekleidung, von klassischer Alltagsbekleidung bis hin zu Hochzeits- und Ballkleidern sowie Dirndln. „Zu Tracht und Dirndln habe ich eine besondere Liebe entwickelt, da das Dirndl ein Kleidungsstück ist, das niemals aus der Mode kommt“, so die Langenzersdorferin.

Wachauer Tracht: Das Original unter die Lupe genommen

Vier Wochen arbeitete sie an dem guten Stück, wobei eine ganze Woche davon aus Recherchen bestand. „Nachdem ich mich durch die unterschiedlichsten Trachten Niederösterreichs gewühlt habe, und davon gibt es wirklich sehr viele, habe ich mich für die Wachauer Tracht entschieden“, erzählt sie im NÖN-Gespräch.

Dank der Volkskultur Niederösterreich in Krems an der Donau durfte sie eine originale Wachauer Tracht genauer unter die Lupe nehmen und dazu viele Informationen sammeln. „Aus Respekt der Tradition gegenüber wollte ich nicht zu viel verändern, dem Kleidungsstück aber trotzdem einen neuen, frischen Look verpassen“, schildert sie.

Volkskultur NÖ erwarb Dirndl für Kulturgut-Sammlung

Sie verwendete neue Stoffe, entwarf einen neuen Schnitt und passte auch die diversen Accessoires neu an. Am Schluss stand dann die neu interpretierte Wachauer Tracht, die sich für besondere Anlässe, wie etwa Hochzeiten oder Bälle, eignet und vor allem auch die jüngere Generation ansprechen soll. Schließlich erwarb die Volkskultur NÖ, Handwerk der Regionen in Krems an der Donau, das Dirndl für ihre Kulturgut-Sammlung.

