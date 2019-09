Wie haben Sie den Wahlkampf empfunden?

Eva-Maria Himmelbauer, Nationalratsabgeordnete, Leodagger (Bezirk Hollabrunn), ÖVP: Im Weinviertel unterwegs zu sein, hat mir unglaubliche Freude gemacht. Die Gespräche motivieren mich, Politik zu machen. Die Stimmung war positiv, wertschätzend, respektvoll. Ganz anders als das, was in den Medien zu sehen war.

Melanie Erasim, Nationalratsabgeordnete, Rabensburg (Bezirk Mistelbach), SPÖ: In unserer Region habe ich den Wahlkampf als fair empfunden. Die Weinviertler haben positiv auf unsere Vorschläge und Ideen reagiert. Besonders positiv war der persönliche Zuspruch für meine Arbeit der vergangenen Jahre.

Christian Lausch,Nationalratsabgeordneter, Hollabrunn, FPÖ: Ich habe den Wahlkampf intensiv und bürgernah geführt. Bis auf einige Zerstöraktionen habe ich ihn als fair empfunden. Die Stimmung ist schwer zu beurteilen, aber viele sind türkis-blau, weil sie die gute Arbeit schätzen.

Daniela Gschwindl, Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach), NEOS: Noch nie hat NEOS in einem Wahlkampf so viel positives Feedback und Zustimmung erhalten. Bisher war das Interesse nur in großen Städten sehr gut. Medial standen im Wahlkampf leider Skandale im Vordergrund.

Kenneth Winkler, Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg), Liste JETZT: Ich spüre deutlich, wie die Stimmung für die Partei jetzt wieder positiv wird. Ich kann aus den vielen Bürgergesprächen den positiven Trend in den letzten Umfragen bestätigen. Die letzte Woche wird Jetzt – die Liste Pilz ins Parlament bringen.

Alexandra Adler, Gemeinderätin in Leobendorf (Bezirk Korneuburg), die Grünen: Sehr positiv, weil Klimaschutz als ureigenes grünes Thema so präsent ist. Mir persönlich ist viel Interesse entgegengebracht worden. Des Öfteren wurden mir gegenüber Sympathien für eine grüne Regierungsbeteiligung geäußert.

In Stichworten: Was sind Ihre wichtigsten Forderungen für das Weinviertel?

Eva-Maria Himmelbauer (ÖVP): Den ländlichen Raum zu stärken. Das betrifft Lösungen in der Pflegefrage, die moderne Infrastruktur von der Straße über die Bahn bis hin zur digitalen Infrastruktur.

Melanie Erasim (SPÖ): Ausbau der Schieneninfrastruktur, 1.700 Euro Mindestlohn, staatlich garantierte Pflege für die Menschen, die unser Land mitaufgebaut haben, und leistbares Wohnen.

Christian Lausch (FPÖ): Mehr Arbeitsplätze in der Region; Ausbau des Verkehrsnetzes; leistbares Wohnen und der Ausbau der Kinderbetreuung; bessere Freizeitangebote und Fokus auf Umweltschutz.

Daniela Gschwindl (NEOS): Betriebsansiedlungen im ganzen Weinviertel, mehr Bildungsangebote und Lehrstellen, Ausbau der Kinderbetreuung und des öffentlichen Verkehrs und mehr Förderungen für E-Mobility.

Kenneth Winkler (Liste JETZT): Donaugesundheit, Ausbau des öffentlichen Verkehrs, Kampf gegen Spaltböden und Förderung von Bio-Schweinefleischbetrieben, Strukturpaket für Einzel- und Kleinstunternehmen.

Alexandra Adler (die Grünen): Der Ausbau der Bahn- und Radinfrastruktur und stündliche Bus-Zubringerverbindungen, der Ausbau der Bio-Landwirtschaft sowie ein sorgsamer Umgang mit dem Boden.

Was ist für Sie das wichtigste Projekt hinsichtlich Mobilität im ländlichen Raum?

Eva-Maria Himmelbauer (ÖVP): Gerade für Pendler ist die Verbesserung der Bahnverbindungen notwendig sowie der Ausbau der Elektromobilität und der dafür notwendigen Infrastruktur. Der Ausbau der S3 ist ein Projekt, das ich seit Beginn meiner Tätigkeit begleite.

Melanie Erasim (SPÖ): Die Schließung des Schweinbarther Kreuzes verhindern, Verbesserungen für die Pendler auf der Nordbahn schaffen, zweigleisiger Ausbau der Laaer Ostbahn und der Nordwestbahnstrecke sowie die Umsetzung des 1-2-3-Klimatickets.

Christian Lausch (FPÖ): Hollabrunn hat enormen Nachholbedarf bei Bahnverbindungen. Beim zweigleisigen Ausbau der Nordwestbahnstrecke geht endlich etwas weiter. Ich hoffe, dass dieser ohne Schließung der kleineren Bahnhöfe umgesetzt werden kann.

Daniela Gschwindl (NEOS): Der Ausbau des Schienenverkehrs. Im Weinviertel sind selbst die größten Städte in den Bezirken nicht ausreichend mit dem Zug erreichbar. Fast alle Zugverbindungen gehen über Wien, das gerade in den Stoßzeiten ein Nadelöhr ist.

Kenneth Winkler (Liste JETZT): Wir haben ein CO2-Steuerpaket vorliegen, bei dem Pendler mit mangelhaften öffentlichen Anbindungen zu 100 % von den Klimamehrkosten entlastet werden. Das untere Einkommensviertel erhält für geringeren CO2-Verbrauch Auszahlungen.

Alexandra Adler (die Grünen): Dazu zählen der zweigleisige Ausbau der NW-Bahn, die Revitalisierungen von Regionalbahnen und Taktverdichtungen ebenso wie stündliche Busverbindungen auch am Abend und an Wochenenden, zu den Bahnknoten und innerstädtisch.

Warum sollte man genau Sie wählen?

Eva-Maria Himmelbauer (ÖVP): Weil ich so weitermachen werde, wie man mich inzwischen kennt: mit dem Ohr bei den Menschen, dem Blick für die Zukunft und dem direkten Draht zu Sebastian Kurz, um das Weinviertel in Wien zu vertreten.

Melanie Erasim (SPÖ): Weil ich bewiesen habe, dass ich mich nach der Wahl für genau die Themen einsetze, für die ich auch vor der Wahl eingetreten bin. Als Mitglied des Verkehrsausschusses habe ich jede Möglichkeit genutzt, um für eine bessere Infrastruktur im Weinviertel zu kämpfen.

Christian Lausch (FPÖ): Mir ist sehr wichtig, dass alle zur Wahl gehen. Ich habe das Ohr beim Bürger, bin bei vielen Veranstaltungen und immer erreichbar. Ich treffe mich persönlich mit den Bürgern, um mir ihre Anliegen anzuhören und zu besprechen.

Daniela Gschwindl (NEOS): NEOS steht für „mehr netto im Börsel“! Sofortige Abschaffung der heimlichen Steuererhöhung, um alle Steuerzahler zu entlasten, NEOS steht für „anständig regieren“! Damit sich weder die FPÖ-Skandale noch der ÖVP-SPÖ-Streit und Stillstand wiederholen.

Kenneth Winkler (Liste JETZT): Ich setze mich für eine Wirtschaft ein, die nachhaltig ist und Arbeitsplätze dort schafft, wo die Menschen leben. Ich unterstütze politischen Aktivismus und eine Beteiligung der Zivilgesellschaft. Für Umwelt- und Verkehrsanliegen stehen mir Top-Experten zur Seite.

Alexandra Adler (die Grünen): Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als Unternehmerin (Bio-Wirtin, Nachhaltigkeitsberaterin für Unternehmen), wo ich mich immer schon für biologische Lebensmittel, Gesundheit und nachhaltige und klimagerechte Unternehmensführung eingesetzt habe.

Mit welchem Ausgang und mit welcher Koalition rechnen Sie?

Eva-Maria Himmelbauer (ÖVP): Ich bin zuversichtlich, dass die Österreicher ihren Bundeskanzler zurückwollen. Die neue Regierung soll den eingeschlagenen Reformweg weitergehen. Aber: Wenn es irgendeine Mehrheit gegen Sebastian Kurz gibt, wird diese genutzt werden.

Melanie Erasim (SPÖ): Ich bin mir sicher, dass die SPÖ für eine positive Überraschung am 29. September sorgen und es ein knappes Rennen an der Spitze geben wird.

Christian Lausch (FPÖ): Die Menschen wollten nicht neu wählen. Der, den man für schuldig erklärt, wird Einbußen haben. Eine Fortsetzung der alten Koalition kommt für mich nur mit einem Innenminister Kickl in Frage. Es gibt nur das ganze Paket.

Daniela Gschwindl (NEOS): Wie wir in den TV-Konfrontationen gesehen haben, ist die einzige Politikerin, die Sebastian Kurz gewachsen ist, Beate Meinl- Reisinger. Wer also eine türkis-blaue Koalition und Stillstand verhindern will, muss bei dieser Wahl NEOS wählen.

Kenneth Winkler (Liste JETZT): Ich rechne bei diesen Nationalratswahlen mit einer ÖVP-Regierung, die in drei Varianten wahrscheinlich ist: als große

Koalition mit der SPÖ, als Dirndl-Koalition mit Grünen und NEOS und als Fortsetzung von Schwarz-Blau.

Alexandra Adler (die Grünen): Es steht zu befürchten, dass trotz Shredder- und Parteispendenskandalen die ÖVP als stärkste Partei hervorgeht. Eine Neuauflage von Türkis-Blau würde weitere unsolidarische Politik und Verfehlung der Klimaziele bedeuten.