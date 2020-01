Thomas Puchter, ÖVP.

Eine Woche vor der Gemeinderatswahl diese Idee zu präsentieren, ist leicht zu durchschauen und bedarf an sich keines weiteren Kommentars. Noch dazu, wenn man weiß, dass die zuständigen Stellen im Land NÖ, in der Stadt Wien und im VOR noch nie von diesem Projekt gehört haben und auch kein einziges Gespräch mit anderen im Gemeinderat vertretenen Parteien geführt wurde. Ein vermeintliches Wahlzuckerl ohne ausgereiftes Konzept oder realistische Grundlage.

Dietmar Ruf, FPÖ.

Ja, natürlich haben wir ein Problem mit dem Durchzugsverkehr und ja, auch werden wir in Zukunft eine Palette an Maßnahmen brauchen, um diesem steigenden Problem Herr zu werden. Aber ich empfinde es nicht als zielführend, die eigene politische Verantwortung de facto an ein anderes Bundesland abzuschieben. Bevor wir über irgendwelche utopischen Visionen, deren Umsetzung nicht einmal in unserer Hand liegt, philosophieren, sollten wir uns lieber Problemen widmen, welche die Gerasdorfer direkt und unmittelbar betreffen und zu deren Lösung wir selber beitragen können.

Paul Vogler, GrüFO.

Unseres Wissens nach plant Wien derzeit keine Verlängerung der U6 und eine zusätzliche Schnellbahnline bedarf einer überregionalen Streckenplanung, die unseres Wissens nach nicht existiert. Außerdem fehlt eine Abstimmung des Konzepts mit den Nachbargemeinden. Der Vorschlag muss als Auswuchs im Wahlkampf-Endspurt gewertet werden und hat folglich auf der Gemeinde-Homepage nichts zu suchen! Dieser Plan wirkt für uns ähnlich realistisch wie das seit zumindest 15 Jahren versprochene „Wahlzuckerl“ Erweiterung der VOR-Kernzone bis Seyring.

Andreas Führer, DU.

Die Wahlzuckerlfabrik produziert wieder! Meines Erachtens wird momentan mit allen Mitteln versucht, die Wählerinnen und Wähler hier mit Ankündigungen zu beeinflussen – ohne realen Hintergrund. Auf Nachfrage können auch die zuständigen Stellen bei VOR oder ÖBB die Vorankündigung nicht bestätigen. Auch Grundstückseigentümer für die zukünftige Park&Ride-Anlage wurden nicht besprochen. Es wäre in den letzten fünf Jahren Zeit genug gewesen, zumindest Lösungen für Verkehr oder Kläranlage oder Generationendorf zu schaffen – all das ist noch immer unerledigt.

Benjamin Sčepka, NEOS.

Grundsätzlich ist der Vorschlag von SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta eine gute Idee. Er wird aber aufgrund geschätzter Kosten von knapp einer Milliarde Euro schwer umsetzbar sein. Viel wichtiger finden wir NEOS die Schaffung von Anreizen wie die Ausweitung der Kernzone auf das Wiener Umland in Kombi mit einem günstigen Ticket von einem Euro am Tag. Diese Maßnahme wäre mit geschätzten 15 Millionen Euro deutlich kostengünstiger und rasch umsetzbar. Sie würde also auch eine rasche Reduktion von Lärm und Abgasen bringen.