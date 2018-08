Die Grünen aus Niederösterreich und Oberösterreich wollten das Thema von beiden Seiten beleuchten und besuchten deshalb am Dienstag das Wolfforschungszentrum in Ernstbrunn und den Schafbauern Willi Klaffl am Umlaufberg in Rosenburg. „Wir steuern auf den medialen Höhepunkt der Diskussion zu und wollen deshalb Informationen aus erster Hand“, begründete die NÖ-Klubobfrau der Grünen Helga Krismer die Aktion.

Im Wolfforschungszentrum, das Teil des Wildparkes Ernstbrunn ist, stand der Biologe und Wolfsexperte Kurt Kotrschal Rede und Antwort. Rund 20 bis 30 Wölfe leben laut Kotrschal derzeit aufgeteilt auf zwei Rudel in Österreich – eines am Truppenübungsplatz in Allensteig, das zweite im nördlichen Waldviertel an der Grenze zu Tschechien. Er ist der festen Überzeugung, dass für den Menschen derzeit keine Gefahr ausgeht, „aufmerksame Gelassenheit ist angesagt“, so der Wolfforscher, der in Ernstbrunn das Verhältnis zwischen Wolf, Hund und Mensch untersucht. Das Beispiel Deutschland, wo der Wolf ebenfalls neu eingewandert ist, zeige, dass ein Zusammenleben ohne Eingriffe in die Wolfsbestände funktioniere.

Reininger

Hauptthema ist für Kotraschl in der Diskussion der Schutz der Weidetiere. „Herdenschutz funktioniert“, ist der Experte überzeugt, „in unterschiedlichen Gebieten mit unterschiedlichen Maßnahmen.“ Mit der Kombination Elektrozaun und Herdenschutzhund hätte man in der Schweiz gute Erfahrungen gemacht. Kotrschal ist aber auch die politische Komponente bewusst: „Wenn man Herdenschutz subventioniert, kennt man den Wolf an.“

Einer der seine 250 Schafe auch in abgelegenen Gebieten weiden lässt und mit Herdenschutz gute Erfahrungen gemacht hat, ist Schafbauer Willi Klaffl. „Besonders in den sensiblen Gebieten muss die Bewirtschaftung aufrechterhalten werden, um die Verwaldung und Entsiedelung dieser Gebiete hintanzuhalten,“ stellte Klaffl beim Besuch der Grünen unmissverständlich klar. Aber wie kann man die Herdentiere schützen? „Das kann niemand pauschal sagen. Jeder Einzelfall muss individuell beraten werden, je nach Hof und Betrieb,“ so Klaffl, „die Problematik mit dem Wolf ist eine Herausforderung an alle Beteiligten.“ Auch die Landwirte selber reagieren unterschiedlich, die einen sehr emotional, die anderen gelassen. Klaffl sieht seinen Erfolg beim Schutz seiner Weidetiere durch Elektrozäune und Herdenschutzhunde, „das hat bisher sehr gut funktioniert.“

Krismer sieht in der aktuelle Rückkehr der Wölfe in unser Bundesland eine Bereicherung für Natur und Artenschutz. „Sowohl Weidetierhaltung als auch Wolf sind ökologisch begründete Anliegen. Um beides zu erhalten, braucht es ein gesamtgesellschaftliches Engagement, was das Wolfsmanagement und was die Förderung von schadensvorbeugenden Maßnahmen in Fragen des Herdenschutzes betrifft. Artenschutz in Niederösterreich heißt nicht den Wolf zu schießen, sondern ihm seinen Platz in unserem Bundesland zuzugestehen.“