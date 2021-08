Valérie Thatcher aus Frankreich erregte vor zwei Jahren Aufsehen, als sie unter dem Motto „Walkforeurope“ mit einer EU-Flagge am Rücken in fünf Wochen von Lyon (Frankreich) nach Brüssel (Belgien) wanderte. 750 Kilometer war sie unterwegs. Ihr neues Projekt ist es, weitere Länder zu erwandern, dabei machte sie am vergangenen Samstag auch Station in Spillern.

Am Freitagabend wurden sämtliche EU-Gemeinderäte aus der Region über das Projekt informiert, Spillerns SPÖ-Vertreterin Linda Januzi reagierte schnell und lud Thatcher zum Gedankenaustausch in die Gemeinde ein.

Die Aktivistin, die sich nicht parteipolitisch engagiert, wurde auch von Ortsparteiobmann Martin Senekowitsch und Nadine Hüttner empfangen. Im WieMex tauschten sie sich über die Europäische Union aus. Dabei erfuhren die Spillerner, dass es Thatchers Anliegen ist, den „europäischen Gedanken“ durch ihre Tour zu stärken.

Wien, Bratislava, Budapest, Ljubljana und Zagreb stehen noch am Plan

„Es war ein wirklich tolles Gespräch und wir sind dankbar, dass sie Spillern einen Besuch abgestattet hat“, schwärmt Senekowitsch. Die Besucherin erzählte, dass ihre Tour in Polen begann, danach ging sie nach Leipzig, weiter nach Prag und anschließend nach Österreich.

Wien, Bratislava, Budapest, Ljubljana und Zagreb sind die weiteren Stationen. Enden soll die Tour in Rumänien. Weitere Informationen und Berichte findet man auf Facebook, Instagram sowie auf Twitter unter „walkforeurope“.