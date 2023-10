Modeherbst läuft nur schleppend an im Bezirk Korneuburg

Landesweit klagt die Modebranche derzeit über Umsatzeinbrüche. Der warme Herbst macht sich auch wirtschaftlich bemerkbar, denn viele Händler bleiben aufgrund der überdurchschnittlich milden Temperaturen auf ihren Herbstkollektionen sitzen. Im NÖN-Gespräch erklärten heimische Modegeschäfte, wie sie mit den zunehmend wärmeren Herbsttemperaturen umgehen und welche Farben und Trends dieses Jahr besonders gefragt sind.

Sabine Pausch von Lady 2 hat Verständnis, dass man bei 25 Grad keine Wollpullover probieren will. Dafür seien Steppgilets im Trend. Foto: privat

„Man merkt sehr wohl die Kaufzurückhaltung bei der Herbst- und Winterware. Um diese Jahreszeit gibt es keine Sommermode mehr und für Schals und Wintermäntel ist es natürlich viel zu warm", so Sabine Pausch, Inhaberin des Modewohnzimmers Lady 2 am Korneuburger Hauptplatz. Die Lust auf Mode scheint zwar ungebrochen zu sein, doch sei diese Lust, wenn es darum geht, bei über 25 Grad Wollpullover anzuprobieren, natürlich etwas gebremst. Durch das warme Wetter seien derzeit Steppgilets im Trend, „weil man mit diesen die Temperaturunterschiede vom Morgen bis mittags gut überbrücken kann“, so die Damenausstatterin. Veganes Kunstleder wurde in den vergangenen Jahren ebenso immer populärer. Als Trendfarben haben sich diese Saison bei ihren Kunden vor allem Edelsteintöne, Violett und Magenta herausgehoben.

Heuer sind besonders Rot und diverse Blauschattierungen gefragt, weiß Patrizia Genner von der Boutique Genner. Foto: privat

200 Meter weiter in der Stockerauer Straße 3, in der Boutique Genner, spürt man die Auswirkungen des Wetters gleichfalls. Boutique-Inhaberin Patrizia Kunst-Genner erklärt dies folgendermaßen: „Es gibt unterschiedliche Kundengruppen. Einerseits gibt es da die Bedarfskunden und andererseits gibt es modische Kunden, also jene, die nach Trends einkaufen. Modekunden werden im August auch mal eine Winterjacke kaufen, sollte ihnen diese gefallen. Währenddessen kaufen Bedarfskunden erst, wenn ihnen wirklich einmal kalt geworden ist - dieser Kundenstamm fällt momentan freilich weg."

Genner: „Die Gewichtung wird sich künftig ändern“

Aber das ist für die Boutique-Besitzerin noch kein Grund zu verzagen. Der Herbstbeginn verschiebe sich immer weiter nach hinten, was die reguläre Verkaufszeit verkürzt, da Ende des Jahres bereits die Abverkäufe beginnen. Doch würden die Umsätze dadurch nicht zwingend weniger werden, sondern sich eher verschieben. „Es wird darauf hinauslaufen, dass sich die Sommersaison erweitern wird. Es war ja bereits letztes Jahr im Oktober nicht wesentlich kühler. Wir werden nächstes Jahr im September darauf achten, noch leichtere Ware anzubieten und erst im Oktober die dicken Pullover auspacken. Die Gewichtung ist es, die sich ändern wird“, so Kunst-Genner.

In Linda's Fashion and Style in Stockerau verfolgt Sieglinde Burghardt wiederum einen anderen, doch erfolgreichen Lösungsansatz: „Egal ob warm oder kalt, ob es schneit oder regnet, bei mir geht es immer, weil ich ein ganz anderes Verkaufskonzept verfolge. Bei mir gibt es jede Woche Live-Veranstaltungen.“ Mit viel Mühe und Leidenschaft bietet sie ihren Kundinnen ein Programm, das von Kabaretteinlagen bis hin zu Tanz, Gesang, Modenschauen und darüber hinaus reicht.

Burghardt: „Unternehmer sein heißt: Unternimm etwas!“

Grund für diese Vorgehensweise war die Corona-Pandemie, wegen derer auch Burghardt ihr Geschäftslokal vorübergehend schließen musste. Sie erinnert sich: „Das Wetter war egal, denn wir konnten nicht aufsperren. Ich dachte an die Worte meines Vaters, der immer gesagt hat: Unternehmer sein heißt: Unternimm etwas. Ich habe damals begonnen jeden Donnerstag Theateraufführungen zu spielen.“ Die Aufführungen stießen auf Anklang, der auch nach der Pandemie anhielt. Seitdem gibt es Veranstaltungen dieser Art jede Woche. Laut Burghardt ist es diese zwischenmenschliche Verbindung, die für ihren Erfolg verantwortlich ist.

In der Sportbranche hat sich noch kein negativer Trend in Bezug auf das wärmere Wetter bemerkbar gemacht. „Durch das momentane wärmere Wetter merkt man sehr wohl, dass die Verkaufssaison noch länger anhält. Generell kann beobachtet werden, dass bereits über 50 Prozent aller verkauften Fahrräder E-Bikes sind“, so Michael Neumann, Geschäftsführer der e-motion e-bike Welt Wien-Nord. Aus der Hervis Sports-Filiale in Korneuburg meldet man ebenso positive bis konstante Verkaufstendenzen. Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren und Wandern werden durch die Wärme begünstigt. Wie sich das Wintergeschäft entwickelt, hänge allerdings davon ab, ob und wann der Winter beginnen wird.