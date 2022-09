Nicht nur Autos und Lkws müssen mit einem rechtzeitigen Service auf den Winter vorbereitet werden, sondern auch Autobahntunnel: Für einen sicheren Start in die kalte Jahreszeit werden die Tunnelabschnitte auf der Strecke S1-West halbjährlich durch den Straßendienst der Bonaventura Autobahnmeisterei gründlich gewartet und gereinigt.

Die Arbeiten werden im Zeitraum 3. bis 7. Oktober im Tunnel Kreuzenstein durchgeführt, wobei es zu Einschränkungen bei der Auffahrt der Anschlussstelle Korneuburg-West kommt. Für eine ordnungsgemäße Durchführung der Reinigungs- und Wartungsarbeiten kommt es zu temporären Spursperren und Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie zu vorübergehenden Sperren der Zu- und Abfahrten der Anschlussstelle Korneuburg-West, lokale Umleitungen sind ausgeschildert.

„Um den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten und die Autofahrer nicht zu beeinträchtigen, finden die Wartungsarbeiten in den Nachtstunden von 20 bis 5 Uhr statt“, so Peter Pelz, technischer Geschäftsführer bei Bonaventura. Alle Verkehrsteilnehmer werden ersucht, sich gemäß des Fahrbahnzustands an die reduzierten Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten und Rücksicht auf das arbeitende Streckenpersonal zu nehmen.

Da die saisonalen Tunnelarbeiten witterungsabhängig sind, kann es je nach Wetter zu Verschiebungen der Arbeiten kommen. Aktuelle Behinderungen auf der Strecke werden über den Verkehrsfunk durchgegeben und alle Verkehrsteilnehmer werden durch ausreichende Beschilderung informiert und umgeleitet.

Die Tunnelreinigungs- und Wartungsarbeiten im Tunnel Kreuzenstein auf einen Blick:

- In der Nacht von 3. auf 4. Oktober kommt es auf der Richtungsfahrbahn Korneuburg von 20 bis 5 Uhr zu Spursperren; Komplettsperre der Rampen 1 und 2 bei der Anschlussstelle Korneuburg-West von 20 bis 5 Uhr

- In der Nacht von 4. auf 5. Oktober kommt es auf der Richtungsfahrbahn Korneuburg zu Spursperre in der Zeit von 20 bis 5 Uhr

- In der Nacht von 5. auf 6. Oktober kommt es auf der Richtungsfahrbahn Vösendorf von 20 bis 5 Uhr Uhr zu Spursperren

- In der Nacht von 6. auf 7. Oktober gibt es ebenfalls auf der Richtungsfahrbahn Vösendorf Spursperre von 20 bis 5 Uhr; die Rampen 3 und 4 der Anschlussstelle Korneuburg-West sind von 20 bis 5 Uhr komplett gesperrt

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.