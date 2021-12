Korneuburg trotzt dem Lockdown

Auch im Lockdown muss man in der Bezirkshauptstadt nicht auf weihnachtliches Ambiente verzichten. Seit Ende November erstrahlen Lichtobjekte im schönen Winterwald. In einigen Hütten wird liebevoll hergestelltes Kunsthandwerk regionaler Künstler ausgestellt, das bestellt werden kann. Am Hauptplatz gibt es außerdem einen Spielplan, anhand dessen sich Familien auf Schnitzeljagd begeben können, sowie einen Weihnachtspostkasten, in den ganz persönliche Briefe an das Christkind eingeworfen werden können. Alle eingeworfenen Briefe, Geschichten, Gedichte oder Zeichnungen, versehen mit vollständiger Anschrift, werden selbstverständlich beantwortet.

Wer seine Einkäufe in Korneuburg tätigt, kann über die neue CITIES-App Treuepunkte sammeln – und zwar in allen Partnerbetrieben mit dem CITIESKleber. „Viele Korneuburger Geschäfte bieten auch während des Lockdowns Onlineshops und „Click & Collect“-Lösungen an und überzeugen mit großartigem und vielfältigem Angebot“, betont Barbara Busch vom Stadtmarketing. Gesammelte Treuepunkte können gegen Weihnachtsprämien in der Bonuswelt eingetauscht werden.

Tradition hat der Korneuburger Weihnachtsbonus des Stadtmarketings in Koopera tion mit der Sparkasse. Alle Einkäufe, die zwischen 26.11. und 24.12. gemacht werden, können mit etwas Glück in Korneuburger Zehnern retour gewonnen werden. Einfach Rechnung aufheben, Teilnahmekarte ausfüllen und im Büro des Stadtmarketings, im Bürgerservice oder im Geschäft abgeben.