Großrußbacher Brunnen werden reaktiviert

Die mittlerweile 1.257 Bäume und Sträucher, die von der Großgemeinde unter Mithilfe der Bevölkerung in den letzten fünf Jahren gepflanzt wurden, sorgen für eine hohe Lebensqualität in Großrußbach. Um die optimale Entwicklung der Pflanzen zu fördern und die Bedeutung der wichtigen Ressource Wasser weiter in den Fokus zu rücken, werden im Zuge der Aktion „blaues Großrußbach“ einige Brunnen in den Katastralgemeinden reaktiviert.

Bürgermeister Josef Zimmermann betont: „Dadurch nutzen wir bereits vorhandene alte Strukturen und sparen Geld und Zeit.“ Die Brunnen, die nach ihrer Stilllegung nicht zugeschüttet wurden, werden wieder mit einer klassischen Schwengelpumpe in Betrieb genommen. Jene, die ein größeres Fassungsvermögen aufweisen, werden auch mit einem Ansaugstutzen ausgestattet, um den Feuerwehren die Möglichkeit zu geben, Wasser zu entnehmen.

