„Botschaftertreffen“ bei Vernissage im Langenzersdorf-Museum

Die Ausstellungseröffnung „Wasser & Stein – Malerei und Skulptur von Barbara Destan Gashi“ lockte letzte Woche zahlreiche Kunstinteressierte ins Langenzersdorf-Museum. Die aus Wien stammende Malerin Barbara Destan liebt das Wasser und thematisierte es auf ihren Bildern, daraus schafft der kosovarische Bildhauer Destan Gashi seine Werke.

Die beiden sind seit den 1980er-Jahren ein Paar und haben gemeinsam an der Académie Royale des Beaux-Arts in Brüssel Kunst studiert. In der Sonderausstellung sind mehr als 40 ihrer Werke im Museum und im angeschlossenen Garten zu bewundern.

Kulturreferentin Ingeborg Treitl und Museumsleiter Gregor-Anatol Bockstefl hießen die Vernissage-Besucher willkommen, die Botschafter Lulzim Pllana (Republik Kosovo) und Roland Bimo (Republik Albanien) richteten Grußworte an die Anwesenden. Leopold Kogler, Präsident des Landesverbandes der niederösterreichischen Kunstvereine, führte als Laudator in die Thematik der Ausstellung ein.

Ausstellung kann bis zum Juni besichtigt werden

Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich nahm die offizielle Eröffnung vor. Für die musikalische Umrahmung sorgten Dorothee Gurski-Stomper (Cello) und Katharina Vass (Klarinette).

Die Ausstellung ist bis 18. Juni zu den Öffnungszeiten des Museums (Samstag, Sonntag, Feiertag 14 bis 18 Uhr) sowie nach Vereinbarung unter office@lemu.at und 02244/3718 zu besichtigen.

