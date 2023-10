SPÖ Korneuburg geht mit Haider-Wittmann in die nächste Wahl

Die SPÖ Korneuburg vollzieht einen Personalwechsel an der Spitze: Gemeinderätin Bernadette Haider-Wittmann soll Gabriele Fürhauser als Vizebürgermeisterin ablösen und wird die Partei auch in die Gemeinderatswahl 2025 als Spitzenkandidatin führen. Haider-Wittmann wurde sowohl von der Stadtpartei als auch von der Fraktion einstimmig an die Spitze gewählt. Für Fraktionsobmann Martin Peterl ist das Wahlziel klar: „Wir wollen Bernadette Haider-Wittmann als Bürgermeisterin etablieren.“ In einem Parteiengespräch will die SPÖ die regierende ÖVP über die Personalentscheidung informieren. Die Vizebürgermeister-Wahl soll in der nächsten Gemeinderatssitzung am 14. November stattfinden.

Haider-Wittmann ist 38 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und in Vollzeit als Juristin bei der Stadt Wien beschäftigt. „Ich habe schon ein wenig gezögert“, erzählt sie von ihrer Entscheidungsfindung. Letztlich wollte sie aber zeigen, „dass man auch als Frau, die Kinder hat und berufstätig ist, eine politische Führungsrolle haben kann“. Sie bezeichnet sich selbst als „Ur-Korneuburgerin“, die aus einem Elternhaus kommt, „in dem nicht viel politisiert wurde“. Eine Botschaft ihres Vaters, der aus einem Arbeiterhaushalt stammt, habe sie aber stets verinnerlicht: „Er hat immer gesagt: Ohne Kreisky hätte ich nicht studieren können.“ Der Vater betrieb nach seinem Pharmaziestudium eine Apotheke in Stockerau.

Seit dem Studium politisch aktiv

Haider-Wittmann wurde während ihres Studiums, als es um die Wiedereinführung der Studiengebühren ging, politisch aktiv und hat in ihrer Heimatstadt die Junge Generation wieder aufgebaut. 2010 wurde sie in den Gemeinderat gewählt, ab 2013 war sie Bildungsstadträtin. Nach einer Babypause von 2015 bis 2020 kehrte sie in de Gemeinderat zurück. Sie hat auch die Funktion der Sefko-Vorsitzenden inne. Die ÖVP hatte zuletzt den Rücktritt in der Funktion gefordert, nachdem die SPÖ die Volksanwaltschaft mit der Causa„Raiffeisen-Gründe“ beschäftigt hatte (die NÖN berichtete).

„Ich strecke meine Hand an alle Parteien aus“, sagt die 38-Jährige. Dass der Gemeinderatswahlkampf eine Herausforderung wird, sei ihr klar. „Es gibt Umfragen, dass die ÖVP viel verlieren wird. Dieser Wahlkampf wird anders als die letzten“, ist sie deshalb überzeugt. „Wir fürchten uns nicht und sind auf die Angriffe der ÖVP vorbereitet“, sagt Peterl, der einen „schmutzigen Wahlkampf“ erwartet. Und er kündigt an, dass man auch Anspruch auf das Bürgermeisteramt erheben wird, wenn man nicht stimmenstärkste Partei wird: „Wir haben uns aus dem Notizbuch der ÖVP viel abgeschaut, wie man Bürgermeister wird, wenn man nicht stärkster ist.“

Auch die Themenschwerpunkte, mit denen die SPÖ punkten will, stehen schon fest: Neben der Wachstumsbremse will man die kostenlose Kinderbetreuung ausbauen und Konzepte für die Erhaltung von Naturräumen erstellen.