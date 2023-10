Hausleiten: Petra Schöberl führt Bürgerliste an

Als geschäftsführende Gemeinderätin wurde Petra Schöberl bei der letzten Sitzung angelobt. Sie folgte damit für die Bürgerliste auf Karl Eder, der überraschend verstorben war. Sie will die Bürgerliste so weiterführen, wie es in Eders Sinn gewesen wäre: „Die Menschen lieben!“ Dabei soll miteinander geredet werden.

Natürlich kamen Schöberl nach ihrer Entscheidung auch Gedanken wie „Warum habe ich mir das angetan?“, bekennt sie. Denn ihr ist klar, dass sie nun „nachlernen“ muss. Eder habe alle für die Gemeinde wichtigen Daten und Fakten abrufbereit gehabt, da sei Schöberl bewusst, dass ihr viel Arbeit bevorsteht.

Formal musste ein geschäftsführender Gemeinderat rasch ernannt werden. Wer auf das Mandat von Eder folgt, wollte Schöberl noch nicht verraten. Da muss die Bürgerliste bis zur nächsten Sitzung einen Wahlvorschlag einbringen.