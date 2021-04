Stadträtin Kristina Mandl legt ihr Mandat als ÖVP-Stadträtin zurück, Gemeinderätin bleibt sie. Über die Gründe für den Schritt äußerst sie sich so: „Das letzte Jahr war für mich - wie für viele Eltern - sehr ereignisreich und anstrengend. Die Vereinbarkeit von Distance Learning, einer neuen beruflichen Herausforderung und der Arbeit als Stadträtin war in vielen Situationen schwierig und kräfteraubend." Außerdem hatte kürzlich ein Familienmitglied einen Unfall mit langwierigen Folgen, "dies bedeutet für mich eine neue große Herausforderung", erklärt Mandl und ergänzt: "Wer mich kennt, weiß, dass ich immer mit vollem Einsatz an eine Sache herangehe und bei allem hundert Prozent geben möchte."

Momentan könne sie ihre Aufgabe als Stadträtin nicht so wahrnehmen, wie sie das gerne tun würde. "Deshalb habe ich mich nach Rücksprache mit meiner Familie und meiner Fraktion dazu entschlossen, mein Stadtratsmandat freizugeben", sagt sie. Sie bleibe aber als Gemeinderätin im Team der Volkspartei Gerasdorf und werde sich dort weiterhin aktiv einbringen.

Als Nachfolger für Mandl im Stadtrat hat die ÖVP-Fraktion Kal Hana nominiert. "Er hat enormes Fachwissen im wirtschaftlichen, rechtlichen und im für die Gemeinde so relevanten Bau- und Raumordnungsbereich. Ich schätze ihn menschlich und fachlich sehr", streut ihm Mandl Rosen.

„Kristina Mandl ist das Role Model einer modernen Powerfrau“, so ÖVP-Klubsprecher Thomas Puchter, „unermüdliches Engagement, tiefgreifendes Fachwissen und Vereinbarkeit mit Familie zeichnen unsere Stadtparteiobfrau Kristina Mandl aus. Ich bin überaus dankbar, was Kristina Mandl als Stadträtin für Gerasdorf geleistet hat und froh, dass sie uns als Gemeinderätin erhalten bleibt“, so Puchter. Gemeinderat Hana kenne als Unternehmer die Bedürfnisse der Wirtschaft, "er ist somit die ideale Nachfolge von Kristina Mandl als Wirtschaftsstadtrat", ist der Klubsprecher überzeugt.