Bisher war Pressler Mandatar in Enzersfeld, nun hat er in Korneuburg eine neue politische Herausforderung gefunden. „Wir werden sicher keine Fundamental-Opposition zur ÖVP fahren. Wir sind in der Kommunalpolitik, nicht in der Bundespolitik“, will er auf eine konstruktive Zusammenarbeit setzen. Auch sein Team steht für das Gemeinsame, die innerparteilichen Querelen der letzten Jahre will man hinter sich lassen.