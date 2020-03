„Die Burgtaverne Kreuzenstein schließt und wird ihre Tore leider auch nicht mehr öffnen“, hat Lokalbetreiberin Katharina Lukas vor wenigen Tagen über die sozialen Medien verlauten lassen. Als Grund, nach der Winterpause am 1. April nicht mehr aufzusperren, gibt die Pächterin geplante umfangreiche Dreharbeiten am Burgareal in der kommenden Saison an. Aufgrund der spärlichen Informationen, die sie derzeit habe, sei eine vernünftige Planung der Saison nicht möglich, erklärt Lukas im Internet. Dieses wirtschaftliche Risiko mit den zu erwartenden enormen Beeinträchtigungen habe sie nicht auf sich nehmen können. „Gerne werden wir uns zu gegebener Zeit bei Ihnen melden, wenn wir öffentlich näher Stellung nehmen werden“, lautete dann die knappe Antwort von Lukas gegenüber der NÖN.

Etwas anders stellt Burgherr Hans Christian Wilczek gegenüber der NÖN die Situation dar: „Wir haben im Herbst begonnen, darüber zu reden.“ Mit dabei waren neben Lukas und ihm auch Vertreter von Location Austria, einem internationalen Vermarkter von Drehorten. „Allerdings habe auch ich noch keinen fixen Vertrag“, erklärt Wil czek. Diesen erwartet er in den nächsten Tagen, allerdings könne das Coronavirus noch für Verzögerungen sorgen.

Bei den Gesprächen im Herbst gab es nicht nur einen ungefähren Zeitplan, sondern auch das Angebot an die Burgtaverne, das Catering zu übernehmen. „Das wurde aber aus Kapazitätsgründen abgelehnt“, so Wilczek.

Catering für die Filmcrew abgelehnt

Schon für den Aufbau speziell im April sind täglich 30 bis 40 Arbeiter zu verköstigen – „auch an Wochentagen und bei Regen“, wie Wilczek betont. Im Sommer würde die Burg von Mitte Juni bis Anfang September gesperrt sein. Während dieser eigentlichen Dreharbeiten gelte es dann, bis zu 500 Leute rund um die Uhr zu versorgen.

Da ein Großteil des Parkplatzes für Besucher offenbleibt und auch die Adlerwarte Betrieb hat, wäre auch das Ausflugsgeschäft möglich. „Und von der Terrasse der Burgtaverne aus könnte man zusehen, wie die Schauspieler ein und aus gehen“, so Wilczek.

Er findet es schade, dass die Pächterin nicht weitermachen will, „wir sind ja gut ausgekommen, es gab keine Probleme“. So hat auch er von dem Entschluss aus den sozialen Medien erfahren. Wie es mit der Burgtaverne weitergeht, müsse jetzt rasch geklärt werden. „Ich versuche, einen neuen Pächter zu finden“, erklärt Wilczek. Dazu muss er wissen, wann die Pächterin die Burgtaverne wieder an ihn übergibt.

Da lauert auch ein zutiefst menschliches Problem: Die einzigen Toilettenanlagen am ganzen Burggelände befinden sich ausgerechnet in der Taverne.