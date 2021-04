Es herrscht erneut Wirbel rund um die Wege auf dem Grund von Michael Harmer im Norden Spillerns bzw. nahe des Marienhofs. Die Spaziergänger erlebten zu Ostern eine große Überraschung, sie wurden durch Verbotsschilder am Benützen des Weges gehindert.

„Es sind wahrscheinlich im Verhältnis nur ein paar wenige, die durch ihr Handeln viele andere um ihr Vergnügen bringen.“Stellungnahme der Fraktionen

Für Harmer waren die Schilder „unbedingt nötig“, wie er im NÖN-Gespräch betont: „Die Lage hat sich nicht verbessert, fast sogar verschlechtert.“ Er hätte nach wie vor viele Spaziergeher erlebt, die Müll hinterlassen oder ihre Hunde frei laufen lassen. Bei vielen Spillernern ist der Unmut über den „Schilderwald“ aber riesig, wie etwa bei Eva Zehetmayer: „Unsere Kinder dürfen dort nicht mehr radfahren, ohne eine Besitzstörungsklage zu riskieren. Herr Harmer sollte sich schämen.“

Auch Carmen und Klaudius Steinmüller, die angrenzend zum Harmer-Grund wohnen und diesen für Spaziergänge nutzen, sind erbost: „Wenn wir auf der Terrasse sitzen, schauen wir auf überdimensionale Verbotsschilder. Das verschönert das Ortsbild nicht.“ Das Paar hat 24 Schilder gezählt. Carmen Steinmüller berichtet auch von Wortgefechten, Harmer würde sich dabei „wie der Sheriff von Spillern aufführen, der es sich offenbar zur Lebensaufgabe gemacht hat, zu patrouillieren“.

„Ich wurde beschimpft, weil ich die Leute darauf hingewiesen habe, die Hunde auf meinem Grund anzuleinen.“Grundeigentümer Harmer

Dass der Ton rau ist, bestätigt auch Harmer, allerdings seitens der Spaziergeher, wie er meint: „Ich wurde beschimpft, weil ich die Leute darauf hingewiesen habe, die Hunde auf meinem Grund anzuleinen.“ Dass er vehement fordert, die Vierbeiner anzuleinen, hätte damit zu tun, dass er im Mai Schafe anschaffen werde. Ihm sei gesagt worden, erzählt er, dass Hunde die Schafe dazu verleiten könnten, zu nah an den Zaun zu kommen und so die Absperrung umzureißen. Das wolle er durch das Verbot vermeiden.

Vor rund zwei Wochen fand ein weiterer Austausch zwischen Harmer und SPÖ-Bürgermeister Thomas Speigner statt. Harmer ließ danach wissen, dass es sich um ein „gutes Gespräch“ gehandelt habe. Seine Hoffnung ist, dass man sich auf eine „Doppelnutzung mit Tierhaltung und Spazierweg“ einigt.

Über die Haltung der Gemeindevertreter informierte Speigner in einer Stellungnahme, die er im Namen aller Fraktionen verfasste. Auf der einen Seite würde Harmer stehen, der sich gegen das Fehlverhalten einiger Menschen wehrt, doch: „Auf der anderen Seite steht die Gemeinschaft. Und die große Mehrheit der Spaziergänger, die sich an die Regeln des Zusammenlebens hält“, steht in der Stellungnahme. Und weiter: „Es sind wahrscheinlich im Verhältnis trotzdem nur ein paar wenige, die durch ihr Handeln viele andere um ihr Vergnügen bringen.“

Deshalb appellieren die Gemeinderäte einhellig: „Bitte halten Sie sich an die Regeln! Hinterlassen Sie keinen Müll, keinen Hundekot und verlassen Sie nicht die Feldwege. Ebenso soll Ihr Hund das Feldgut nicht beschädigen.“ Die Verhandlungen mit Harmer werden weitergehen, lässt Speigner wissen, „um eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden“.