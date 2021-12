Bezirk Korneuburg: Viele Traditionen beim Weihnachtsfest

Wie feiern Prominente Weihnachten? Der NÖN haben sie es verraten.

„Ziemlich unspektakulär“ verläuft der Heilige Abend beim Vizepräsidenten der WKÖ Niederösterreich, Christian Moser aus Stockerau. Die Familie feiert gemeinsam, heuer erstmals bei Mosers Tochter. Die gemeinsame Feier sei jahrzehntelange Tradition, „die ist jetzt auf die nächste Generation übergegangen“, so Moser. Der Ablauf des Weihnachtsabends ist klassisch: „Die Männer zünden die Kerzen an, dann wird mit dem Glöckchen geläutet“, erzählt er. Sind alle um den Baum versammelt, wird gesungen und gebetet, danach folgt die Bescherung. Das Festessen wird traditionell sein, es gibt Karpfen. Zusätzlich wird für Gäste aus der Schweiz ein Fondue gereicht.

Mit der Sicherheit nimmt es die Familie Moser ganz genau, zusätzlich zu den Impfungen müssen sich alle Familienmitglieder testen lassen. „Das macht meine Tochter, die ist Ärztin“, so Moser. Mehr Stress gibt es an den Weihnachtsfeiertagen, „dann beginnt der Besuchstourismus bei den Verwandten“, so Moser.

Bei FPÖ-Landesrätin Ina Aigner wird in Hetzmannsdorf im engsten Kreis gefeiert. Zunächst gibt es Geschenke für die Tiere: „Die Ponys bekommen eine Karotten-Obst-Schüssel, die Hunde eine Knackwurst“, verrät Aigner. Dann folgt die richtige Bescherung: „Natürlich läutet erst ein Glöckchen, dann werden Weihnachtslieder gesungen.“ Noch nicht fix ist das Essen am Heiligen Abend, aber es könnte Wild sein. Ruhig bleibt es auch an den Weihnachtsfeiertagen: „Vielleicht besuchen wir die Nachbarn“, so Aigner. Sonst stehen Spaziergänge am Programm. Gibt es Schnee, wird gerodelt.

Der Schauspieler, Regisseur und Intendant der Festspiele Stockerau, Christian Spatzek, wird Weihnachten im Kreis seiner Familie verbringen. Für den Heiligen Abend steht schon ein Christbaum bereit. Die österreichische Tanne wird dann feierlich geschmückt. „Der Christbaumschmuck variiert von Jahr zu Jahr. Heuer verwenden wir den in allen Farben glänzenden Gablonzer Christbaumschmuck mit Motiven wie Rodeln, Weihnachtsmann und einer großen Heuschrecke“, schwärmt Spatzek. Auf den Tisch kommt dann Kabeljau mit Erdäpfelsalat.

Der Schauspieler und Musiker Gerhard Karzel und seine Ehefrau, die Tänzerin und Tanzlehrerin Elizabeth Mills, die in Langenzersdorf wohnen, leben im Kreise einer großen Familie. Zum Weihnachtsfest finden sich alle im Domizil der beiden ein und Weihnachten wird auf österreichische und auf englische Art feiert.

Am Heiligen Abend wird gesungen und musiziert, dann gegessen und letztlich zur anglikanischen Kirche aufgebrochen, zur Midnight Mass, der Mitternachtsmette. Am Morgen des Christtags liegen die mit Gaben gefüllten Stockings, die Weihnachtsstrümpfe, beim Kamin bereit. Der Festbraten, gefüllter Truthahn, wird nach englischer Art zubereitet. Als Nachspeise gibt es Christmas Pudding.