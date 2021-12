Jubiläum ohne Feier in Ernstbrunn

Das Jubiläum „30 Jahre Weihnachtsbeleuchtung Ernstbrunn“ konnte wegen Corona nicht gefeiert werden, auch die Freiwilligenschar von früher durfte nicht mitarbeiten. Die Beleuchtung wurde wie schon im Vorjahr nur von den Bauhofmitarbeitern und Pensionist Franz Smrsch montiert.

Für Bürgermeister Horst Gangl und Vize Gerhard Toifl war es ein persönliches Bedürfnis, bei der Verladung in der Früh dabei zu sein. „So gerne hätte ich Dankesworte an alle Freiwilligen des ehemaligen Hobbyvereins Dörfles-Steinbach und besonders an Walter Wolf ausgesprochen und zu einer kleinen Feier eingeladen. Leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht“, bedauerte Gangl.

"Leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht"

Ein Blick zurück: Der damalige Hobbyverein Dörfles-Steinbach entschied bei einer Vorstandssitzung im Gasthaus Huber in Dörfles, für Ernstbrunn eine Weihnachtsbeleuchtung anzukaufen und auch immer zu montieren. Obmann Franz Smrsch war in Katalogen fündig geworden und der Verein kaufte damals Sterne und Christbäume an. Damals gab es auch Anrainer und Wirtschaftstreibende, die sich einen Beleuchtungskörper vor dem Haus oder Geschäft aussuchen konnten und mitfinanzierten. Walter Wolf baute die Halterungen für die Laternen und die Vereinsmitglieder-Elektriker kümmerten sich um die Stromanschlüsse.

Bei der Firma Wolf durfte die Beleuchtung auch gratis eingelagert werden, bis der Hobbyverein eigene Container kaufte, die im Garten des Seniorenwohnhauses stehen. Der Hobbyverein sorgte von 1991 bis zur Auflösung 2015 für den Auf- und Abbau, und genau dieselben Personen waren bis vor Corona aktiv, verstärkt mit Gemeindearbeitern. Beim Aufstellen des Weihnachtsbaums beim Landsknechtbrunnen hilft auch die FF Ernstbrunn mit dem Hubrettungskorb.