Bezirk Korneuburg: Winzer jubeln über Traubenqualität

Die heurige Weinlese ist mittlerweile in vollem Gange. Frühsorten wie Rivaner und Muskateller wurden vielerorts bereits gelesen. Mittelgewichtigere Weine wie der Grüne Veltliner folgen. Die Winzer und Weingüter des Bezirks meldeten im NÖN-Gespräch beinahe einstimmig gute Qualitäten bei etwas geringeren Mengen als in den Vorjahren. Optimistisch blickt man dem Jahrgang 23 entgegen. Während der Kremser Raum vom Hagel heimgesucht wurde, erwies sich Korneuburg mitsamt seiner Gemeinden dieses Jahr weitestgehend als Gunstlage.

Besonders begeistert zeigte sich Winzer Johannes Friedberger aus Bisamberg über die heurige Ernte. Aufgrund der späteren Blüte startete die Lese heuer etwas verspätet. Auch die sehr hohen Temperaturen und die Trockenheit Ende August hätten zu einem leichten Stillstand bei der Entwicklung der Rebe geführt, erläutert Friedberger. Nach einer kurzen Phase der Abkühlung mit Niederschlag Ende August starteten die Reben „zu einer außerordentlichen Aufholjagd der Zuckereinlagerung“. Das überraschte sogar den erfahrenen Winzer: „So eine Entwicklung habe ich selbst in meinem bisherigen Winzerleben noch nicht erlebt“, erzählt er. „Von einer moderaten Zuckergradation Ende August von 12 bis 13 Grad Klosterneuburger Mostwaage ausgehend, konnten die Reben enorm aufholen. Innerhalb von 14 Tagen stiegen die Gradationen um drei bis vier, teilweise sogar noch höher an. Das ist wirklich absolut außergewöhnlich.“

Der Bisamberger Winzer Johannes Friedberger schwärmt von der heurigen Traubenqualität. Foto: privat

Normal sei ein Anstieg der Gradationen um diese Zeit bei gutem Wetter von rund einem Grad pro Woche. Selbst die Önologen (Weinwissenschaftler) seien überrascht gewesen, berichtet Friedberger: „Die Zuckergrade waren nach den Analysen der Untersuchungslabore so rasch gestiegen, dass manche Önologen von fehlerhaften Analysewerten ausgingen. Jedoch wurde dies von vielen anderen Untersuchungen bestätigt.“ Er spricht von optimalen Voraussetzungen, weil die Säurewerte noch in einer „absolut tolerablen Höhe“ seien. Sein Fazit: „Die Trauben sind jedenfalls derzeit sehr gesund und lassen gute Weinqualitäten erhoffen.“

Während Bisamberg von Hagel verschont blieb, gab es in Langenzersdorf sehr wohl Fälle von Hagelschauern. „Doch waren die Schäden nicht gravierend. Langenzersdorf wurde erwischt, weil es auf der Rückseite des Bisambergs liegt", so Markus Trimmel, Obmann des Langenzersdorfer Weinbauvereins. Jenseits des Bisambergs, in Hausleiten, hat man das Jahr ebenfalls gut überstanden. Andreas Goll, Juniorchef des Weinguts Goll, freut sich über die hohe Qualität des Leseguts: „Wir haben bereits mit der Lese der Frühsorten begonnen. Diese waren sehr ertragreich und erreichten sogar 17 Grad Klosterneuburger Mostwaage, was eigentlich sehr viel für diese Sorten ist.“

Hitze und Trockenheit des Augustmonats trotzte man teils mit Bewässerung, zumindest in den Gebieten, die direkt am Wagram liegen - eine von vielen Maßnahmen, um als Weingut die Folgen des Klimawandels abzufangen. Auch bei der Gärung erweisen sich die immer wärmeren Temperaturen als Störfaktor. Hat es während der Lese über 20 Grad Celsius, kann die Gärung bereits während der Verarbeitung frühzeitig einsetzen und unangenehme Nebeneffekte hervorrufen. „Die Qualität des Weins verringert sich, er ist weniger fruchtig, als man es in Österreich normalerweise gewohnt ist“, erklärt Goll.

Klimawandel stellt Winzer vor neue Herausforderungen

Die Auswirkungen des Klimawandels äußern sich im Weinbau, wie in allen landwirtschaftlichen Bereichen, in vielerlei Aspekten. Die Temperaturen werden in unseren Breitengraden zunehmend mediterraner und vom Herbst merkte man diesen September wenig. Im Weingarten wie im Weinkeller sehen sich die Winzer mit neuen Herausforderungen und Umständen konfrontiert. Eine Gemeinde weiter westlich von Hausleiten, in Stetteldorf, zeigt sich Ernst Schauhuber, Obmann des dortigen Weinbauvereins, zufrieden mit „guten Qualitäten und bescheidenen Mengen“. Er bemerkt, dass der Klimawandel schon längst im Weinbau spürbar ist: „Die Zeit der Weinlese wird immer früher. Wenn ich einen Weingarten neu aussetzte, verzichte ich mittlerweile auf frühreife Sorten wie Frühroter Veltliner oder Rivaner/Müller-Thurgau. Sie werden zu früh reif und beginnen bereits im August zu verfaulen, stattdessen setze ich auf mittel- bis spätreife Sorten.“

Im größten Weinbauverein Korneuburgs, in Rußbach, betrachtet man die Entwicklung der Frühsorten mit ähnlicher Sorge. Obmann Andreas Brenninger berichtet: „Dieses Jahr haben wir den Rivaner bei fast 30 Grad im Sonnenschein geerntet. Das wird eine der Herausforderungen der Zukunft sein, das Lesegut wirklich kühl zu verarbeiten. Aber ich denke, dass man auch dieses Problem bewältigen wird. Die meisten Betriebe sind hierfür mittlerweile mit Kühltechnologie ausgestattet. Fürchten müssen wir uns nicht.“

In Hagenbrunn befinden sich einige der Weingärten des Weinguts der Familie Schmidt. Winzer Philipp Schmidt zeigt sich einerseits erfreut über die diesjährige Qualität der Trauben, jedoch muss er feststellen: „Ohne das feuchte Frühjahr hätten wir den Sommer wahrscheinlich nicht überstanden. Die Hitze wird immer länger und extremer, was vor allem für jüngere Lagen ein Problem darstellt, da sie im Gegensatz zu älteren Weingärten noch nicht so tief im Erdreich verwurzelt sind. Jüngeren Weinstöcken merkt man den Wasserstress natürlich auch äußerlich leichter an, die Blätter vergilben viel früher als bei alt eingesessenen Reben. Wasser wird in Zukunft eine verstärkte Rolle spielen.“

Während man vor 20 bis 30 Jahren noch die Südlagen bevorzugte, werden nun zunehmend schattigere Positionen in Erwägung gezogen. Johannes Schiel, Winzer in Enzersfeld

Im Enzersfelder Weinbauverein hat man das wachsende Problem der Wasserversorgung ebenso im Auge. Obmann Johannes Schiel erläutert: „Neben den Veränderungen in den angepflanzten Sorten werden sich vor allem die Lagen der Weingärten ändern. Während man vor 20 bis 30 Jahren noch die Südlagen bevorzugte, werden nun zunehmend schattigere Positionen in Erwägung gezogen.“

Suchte man einst die bestmögliche Sonneneinstrahlung, so wird gerade diese immer mehr zum Problem. Früher habe man noch die Stöcke entblättert, um den Trauben die bestmögliche Reifung zu ermöglichen, heutzutage geschieht dies nicht mehr so stark zwecks des Sonnenschutzes, erklärt wiederum Hermann Haller, gleichfalls Winzer aus Enzersfeld. „Man muss auf Veränderungen reagieren und die Bewirtschaftung anpassen. Bei kargen Böden müssen wir beispielsweise mit dem Ertrag runtergehen und weniger Triebe anschneiden.“ Haller fährt fort: „Wir lesen immer sortenbewusst. In den frühen Morgenstunden vor allem die fruchtigeren Sorten, sodass das Traubenmaterial nicht zu heiß wird.“

Roman Pfaffl sen. steht mitten in der Lese. Er gilt als der "Vater" der Weinviertel DAC. Foto: privat

Eine weitere mögliche Strategie im Weinbau ist die Veränderung der Schnittsysteme. Roman Pfaffl senior aus Stetten, sozusagen der Erfinder des Weinviertler DAC, forscht an diesen bereits seit Jahrzehnten. „Der Wein und das Klima haben sich immer schon verändert, aber in letzter Zeit geschieht dies viel schneller und radikaler. Man muss sich darauf einstellen und so manche Dinge auch umstellen. Das reicht von geänderten Schnittsystemen bis hin zu Bewässerung. Was vor zehn Jahren noch in den Lehrbüchern stand, gilt mittlerweile als überholt“, erklärt Julia Wimmer, Freundin von Roman Pfaffl junior.

Alle jene, die sich aufgrund des Klimawandels Sorgen um den Grünen Veltliner machen sollten, kann Julia Wimmer beruhigen: „Der Grüne Veltliner als Weinviertler DAC hat natürlich noch eine Zukunft“, betont sie. Die Weinstilistik habe sich ohnehin immer schon verändert, ebenso wie der Gaumen des Konsumenten. „Vor 40 Jahren hat man Weine gerne mit mehr Holznoten oder höherer Säure genossen. Die Trends ändern sich ständig. Gewiss, es ist eine Herausforderung, die Fruchtigkeit und Frische, für die der klassische DAC steht, zu erhalten. Hierfür müssen eben jene vorhin genannten Maßnahmen im Weingarten getroffen werden“, so Wimmer abschließend.