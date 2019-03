Die Frist läuft bis zum 2. Mai, teilte Friedrich Köhl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, auf APA-Anfrage mit.

Gegen die Beschuldigte wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Die Tat soll sich in der Nacht auf den 20. Jänner in einem Wohnhaus ereignet haben und wurde erst am vergangenen Mittwoch bekannt. Bei der Verdächtigen und dem Angegriffenen handelt es sich der Anklagebehörde zufolge um Gehörlose.