Bis vor Kurzem war es noch selbstverständlich, von einem Verstorbenen im Rahmen einer Beisetzung oder Einäscherung Abschied nehmen zu können. In Zeiten von Corona ist dies jedoch zu einer Herausforderung geworden.

„Dabei ist das ein wichtiger Schritt, um mit der Trauerarbeit beginnen zu können“, weiß Peter Schauer, Geschäftsführer der Feuerbestattung Danubia in Stockerau.

Er und sein Team bieten daher einen Livestream von begleiteten Einäscherungen an. Dank einfacher Mittel – eine Webcam und ein Mikrofon – haben die Angehörigen so die Möglichkeit, die verstorbene Person bis zur Sargeinfahrt zu begleiten. „Wir gestalten nach den Wünschen der Angehörigen und in Zusammenarbeit mit dem Bestatter den musikalischen, floralen und zeremoniellen Rahmen“, erklärt Schauer.

Familien können Texte und Gedanken von den Begräbnisleitern vortragen lassen. Nach Absprache erhält die Trauerfamilie ein Videodokument des letzten Weges des Verstorbenen oder einen privaten Link, um zum vereinbarten Zeitpunkt Teil der Verabschiedungszeremonie zu sein.

„Diese Art der Online-Zeremonie soll die persönliche Teilnahme keineswegs ersetzen, bietet aber gerade in diesen Zeiten eine gute Alternative“, sagt Schauer. Mehrere Anfragen für das neue Angebot gibt es bereits.

Doch auch für klassische Beisetzungen wird versucht, neue Lösungen zu finden: Die Bestattung Pernold mit Sitz in Mistelbach bietet für die Angehörigen ebenfalls einen Livestream im Bestattungshaus an, eine Zeremonie ist derzeit aber nicht möglich. „Gebucht wurde das Angebot bisher noch nicht“, erzählt Leopold Johann.

Eine wichtige Erinnerung an den Verstorbenen stellen jedoch Bilder von der Verabschiedung dar. „Wir geben diese mittels USB-Stick an die Angehörigen weiter“, erklärt der Bestatter.