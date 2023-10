Geschäftsführer zum Abschied: „Leader ist in den Köpfen angekommen“

Zwölf Jahre lang hat Günther Laister die Geschicke der Leaderregion Weinviertel-Donauraum als Geschäftsführer geleitet. Mit dem Maßnahmenprogramm der Europäischen Union werden Projekte im ländlichen Raum gefördert. Nachdem Laister der Ruf aus der Privatwirtschaft ereilt hatte, hat er sich Ende September von Leader verabschiedet. Ihm folgt Sonja Eder als Geschäftsführerin nach, die schon bisher die Leader-Projekte gemanagt hat.

Der Abschied fällt Laister nicht leicht, wie er gesteht: „Ich werde nicht nur die Zusammenarbeit mit den Gemeinden, im Vorstand oder im Büro vermissen. Da sind auch Freundschaften entstanden.“ Besonders freut ihn, dass sich Leader vom abstrakten Konstrukt zum greifbaren Fördergeber gewandelt hat. „Leader war anfangs ein Fremdkörper, der jetzt bei den Gemeinden und in den Köpfen der Entscheidungsträger angekommen ist.“ Das Förderprogramm habe die Region, die derzeit aus 18 Bezirksgemeinden besteht, zusammenwachsen lassen, ist Laister überzeugt. Und auch das Regionsbewusstsein habe einen ungeheuren Aufschwung erlebt. „Vor zwölf Jahren hing noch nirgends eine Weinviertel-Fahne, jetzt hängt sie in manchen Gemeinden das ganze Jahr.“

Zwei Leader-Regionen hat Laister während seiner Geschäftsführung planerisch mitgestaltet. In der Periode von 2007 bis 2014 wurden rund 180 Projekte umgesetzt, von 2024 bis 2021 waren es 101 Projekte. Bleiben da Projekte in besonderer Erinnerung? „Ja!“, sagt Laister, „der Erlebnisweg Goldenes Bründl, der heuer eröffnet wurde.“ Fast zehn Jahren haben die Planungsarbeiten in Anspruch genommen. „Gewisse Dinge müssen eben reifen“, meint Laister. Aber auch den Venusgarten in Langenzersdorf und die Innovationen in puncto Mobilität, die zu einem neuen Bewusstsein geführt hätte, nennt er als Projekte, die ihm im Gedächtnis geblieben sind.

Einfacher sei die Projektabwicklung im Laufe der Zeit jedenfalls nicht geworden, sagt Laister: „Es ist seitens der Förderstellen alles formalistischer geworden.“ Vorgaben zu erfüllen gleiche manchmal einem „Kampf gegen Windmühlen“. Sein Wunsch für die Region? „Dass sich das Regionsbewusstsein so weiterentwickelt wie bisher.“