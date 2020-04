Die Kinder haben keine Schule, die Eltern machen Homeoffice – das kann zu Spannungen in der Familie führen, wie sie auch im Urlaub oder in den Weihnachtsferien auftreten. „Wir sind es alle nicht mehr gewohnt, lange Zeit auf so engem Raum miteinander zu leben“, erinnert Lisa Wolf aus Streifling bei Wolfpassing. Sie ist Sozialpädagogin beim Land NÖ für traumatisierte Kinder und Coach für Stress und Burnout-Prävention. Zu ihren Einsatzbereichen zählen die Stelle für Krisenintervention Hollabrunn und das sozialpädagogische Betreuungszentrum in Korneuburg.

Es gelte nun, die Einschnitte wegen des Coronavirus gemeinsam zu überstehen. „Familien sind oft schon durch Nachmittagsbetreuung, Vereine und sonstige Freizeitaktivitäten regelrecht entfremdet. Die Zeit der Einschränkungen kann nun durchaus auch genutzt werden, um wieder zueinander zu finden“, erklärt Wolf. Dazu sei es aber wichtig, aufeinander einzugehen.

„Es sind keine Ferien“ sollte die erste Regel in der Familie sein. Und das verstehen auch Kinder, ist Wolf überzeugt. Sie haben aber einen Bewegungsdrang und verstehen nicht, warum sie nun nicht auf den Spielplatz oder zu Freunden dürfen; dies müsse ihnen langsam erklärt werden.

"Tag gut strukturiert planen"

„Wichtig für ein ruhiges Miteinander ist es, gemeinsam mit den Kindern den Tag gut strukturiert zu planen und einen Stundenplan erstellen“, rät Wolf. Dann ist es an den Eltern zu erklären: „Mein Büro ist jetzt daheim!“ Dabei können laut Wolf Vergleiche mit der Schule gezogen werden, denn für die Sprösslinge gibt es ja auch E-Learning, um den Stoff zu wiederholen. Dementsprechend sollte der Tag so eingeteilt werden, dass die Kids während der Homeoffice-Zeit Schulübungen machen oder sich Bildungssendungen ansehen.

Für die viele gemeinsame Freizeit muss man sich natürlich etwas einfallen lassen, nimmt Wolf die Eltern in die Pflicht. Die Bandbreite reicht von Gesellschaftsspielen bis hin zum gemeinsamen Turnen, Yoga, etc. Oft braucht es kein Material – beim „Stadt-Land-Spiel“ etwa.

Vor Corona saßen die Kids oft vor dem PC oder verbrachten ihre Freizeit außer Haus – bei Freunden, in Sportvereinen oder anderen Aktivitäten. Deshalb sollten die Erwachsenen bedenken: „Die Kinder sind es heutzutage nicht mehr gewöhnt, dass sich die Eltern mit ihnen befassen. Die Familie muss sich erst wieder entfalten“, so Wolf. Ein Tipp ist, die Kinder zur Mitarbeit im Haushalt zu motivieren. Je nach Altersstufe können ihnen eigene Aufgaben übertragen werden.

Auf Bewegungsdrang der Kinder achten

Wichtig und hilfreich sind Bücher, wenn es darum geht, dass es im trauten Heim friedlich sein soll. „Kinder lieben es, gemeinsam zu lesen, oder vorgelesen zu bekommen“, erklärt Wolf. Mit dem Lesen werden zudem Beziehungsangebote gesetzt.

Doch nicht immer läuft alles perfekt. Wolf: „Wenn Kinder anfangen, unruhig zu werden, heißt es besonders auf ihr Verhalten zu achten.“ Meist brauchen sie einfach Abwechslung. Von großer Bedeutung sei es, stets auf den Bewegungsdrang der Kleinen zu achten. „Es darf auch nie vergessen werden, dass sich Kids viel schwererer in die Einschränkungen fügen können als Erwachsene“ erinnert die Sozialpädagogin.

Wenn die Stimmung schon am Kippen ist, ist Aggressivität fehl am Platz. Doch auch Eltern dürfen zeigen, wenn sie mit dem Verhalten unzufrieden sind. Schon eine klare Ansage, wie etwa „Bitte trag den Müll runter“, könne die Situation bereits wieder beruhigen. „Grundsätzlich sollte man Kinder auch nicht vor vollendete Tatsachen stellen, sondern ihnen zwei Möglichkeiten zur Wahl anbieten, dies klappt meistens“, rät Wolf. Und sie gibt ein Beispiel: „Such es dir aus: Du kannst ruhig sitzenbleiben, oder du gehst ins Zimmer“.

Wichtig ist aber auch, dass alle Familienmitglieder etwas Freiraum haben, Zeit für sich. Das brauchen Eltern genauso wie Kinder, erinnert Wolf. Wenn sich Erschöpfungszustände im Umgang mit den Kindern bemerkbar machen, „dann brennt der Hut!“, warnt Wolf. Dann sollte man mit den Sprösslingen offen darüber reden. Sollte das alles nicht fruchten, rät die Expertin Hilfe bei psychosozialen Diensten oder Lebensberatungen zu suchen, bevor die Probleme überhand nehmen. „Da darf man sich auf keinen Fall genieren, das ist derzeit einfach eine außergewöhnliche Situation“, so Wolf.