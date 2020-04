Nach dem vorläufigen Fahrplan der Regierung darf am 2. Mai auch das G3 in Gerasdorf wieder aufsperren.

Ganz geschlossen war das Shopping-Center ja nie, denn die Nahversorger hatten stets regulären Betrieb. „Da diese Geschäfte in einem Bereich zusammengefasst sind, war es auch problemlos möglich, den Kunden den Zugang zu ermöglichen“, erklärt Center-Managerin Funda Caglar und freut sich, dass es wieder losgeht. Denn die 400-Quadratmeter-Regelung galt nicht für Geschäfte im G3, hier zählte einzig die Gesamtfläche.

„Kundenansturm speziell am ersten Öffnungstag lässt sich nicht abschätzen“Center-Managerin Funda Caglar

Wie der Betrieb im Detail ablaufen wird, sei noch nicht klar, es wird auf die Detailvorgaben der Regierung gewartet. „Wir haben uns aber auf verschiedene mögliche Szenarien bei der Zugangsbeschränkung eingestellt“, beruhigt Caglar. Sofort nach der Pressekonferenz, bei der der Fahrplan für die Eröffnungen bekannt gegeben wurde, habe man mit den Planungen begonnen.

Da Österreich das erste Land ist, in dem Einkaufscenter wieder öffnen dürfen, „lässt sich der zu erwartende Kundenansturm speziell am ersten Öffnungstag nicht abschätzen“, sagt Caglar. Sie appelliert an den Hausverstand der Kunden.

Das Ostergeschäft, das zweitstärkste nach Weihnachten, ging vorbei. Nun sei es spannend, wie sich das Konsumverhalten der Menschen entwickeln wird, meint Caglar. So könnte es sein, dass der Handel davon profitiert, dass Urlaubsreisen heuer nur sehr eingeschränkt möglich sein werden. Und es wäre durchaus möglich, dass es bei einigen Geschäften zur Wiedereröffnung Rabattak tionen für Saisonartikel gibt.

Angespannte Stimmung bei den Geschäftsleuten

Der Parkplatz im Hollabrunner KAUFein war die letzten Wochen nur spärlich besetzt. Vergangene Woche durften kleine Geschäfte wieder aufsperren; neben den Drogeriemärkten sind nun MyShoes, Huber Shop, Gerry Weber, Pearle, Tom Tailor, Ernsting’s family, NKD, Futterhaus sowie das Café Leo zum Verkauf von Backwaren wieder geöffnet.

Die Stimmung bei den Geschäftsleuten sei sehr angespannt. Die Kunden seien beim Einkaufen aber sehr diszipliniert und halten sich an die Vorgaben der Geschäfte und der Regierung, sagt Corinna Beischlager von der Krocon Asset Management GmbH. Der wirtschaftliche Schaden sei noch nicht abschätzbar und es werde einige Zeit dauern, bis alles wieder normal läuft. „Die Menschen vermeiden jetzt natürlich lange Einkaufsbummel und das schadet den Geschäftsleuten enorm, da Spontankäufe wegfallen.“