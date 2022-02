Mit Rad & Wein in die Zukunft der Region

Hannes Steinacker ist der neue Geschäftsführer der Weinviertel Tourismus GmbH. Er trat diese Funktion mit 1. Jänner an und folgte somit dem Retzer Hannes Weitschacher nach. Ende Jänner stellte er sich nun den Medien in der Kulisse des Mailberger Weindomizils Hagn vor: Der 50-Jährige lebt mit seiner Familie in Harmannsdorf-Rückersdorf (Bezirk Korneuburg), wuchs dort in einem Gasthof und Fleischerbetrieb auf, heiratete eine Winzerin und kann auf 30 Jahre Berufserfahrung in der Touristik und bei Airlines zurückblicken, 15 davon im Ausland.

„Er hat eindrucksvoll bewiesen, dass er der Beste ist, um den weiteren Weg mit uns zu gehen“, stellte Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ-Werbung GmbH, den neuen Mann an der Spitze des Weinviertel Tourismus vor.

Wie dieser Weg aussehen soll, skizzierten Duscher und Steinacker gemeinsam mit Tourismuslandesrat Jochen Danninger. „Die Ausflugsgäste im Weinviertel sollen Nächtigungsgäste werden“, sprach Danninger von 40.000 Tagestouristen, die zum längeren Verweilen im Weinviertel animiert werden sollen. Hier soll künftig mehr auf das Weinerlebnis und den Radtourismus eingegangen werden. „Das sind die Alleinstellungsmerkmale des Weinviertels, diese werden wir herausarbeiten“, verspricht Steinacker, der auch den Kulinarik-Sektor als wichtiges Themengebiet nennt.

„Niederösterreich zählt zu den Aufsteigern im Tourismus“, blickt der Landesrat auf die Zahlen: 650.000 Nächtigungen waren es vor der Corona-Krise. 500.000 im Vorjahr. Daher bestehe die berechtigte Hoffnung, heuer auf Vorkrisenniveau zu landen.

Rad-Perle Europas geht durchs Weinviertel

Das Weinviertel spiele dabei eine wesentliche Rolle, immerhin übernachtete etwa jeder zehnte Gast bereits in einem der vier Bezirke. Das große Ziel: Niederösterreich soll die Raddestination im Herzen Europas werden. Das Weinviertel habe mit seinem mehr als 2.000 Kilometer langen facettenreichen Radwegenetz großes Potenzial, betont Danninger. „Das Weinviertel ist ein Paradies für Genussradler, es lässt sich wunderbar mit dem Fahrrad erkunden.“ Dabei denkt er etwa an den Iron Curtain Trail, die europäische Radroute des Jahres 2021.

Welche neuen Anreize wird es für (Rad-)Touristen im Weinviertel geben? Zum Beispiel eine Sommer-Genusstour. Oder speziell die Marchfelder Genusstour, denn immerhin wird in diesem Jahr die 41. NÖ Landesausstellung unter dem Motto „Marchfeld: Geheimnisse – Menschen. Kultur. Natur.“ als Impulsgeber dienen, um diese Region des Weinviertels zu entdecken.

Locations sollen noch innovativer werden

Bestehende Angebote, wie das „Tafeln im Weinviertel“ oder das Weinviertler Kellergassenkulinarium, werden noch weiter ausgebaut. „Wir werden noch innovativer sein, was die Locations betrifft und mehr Pfeffer hineinbringen“, schwebt Steinacker eine Vision vor. Danninger will etwa die Kellergassen als Übernachtungsplätze etablieren, um das Angebot zu erweitern.

Und Steinacker? „Ich will das Weinviertel den Österreichern – und allen darüber hinaus – als Urlaubsregion schmackhaft machen“, sagt der Neo-Geschäftsführer, der „sein Weinviertel“ nach 15 Jahren im Ausland nun neu entdecken darf, wie er betont. Wie die vier Weinviertler Bezirke derzeit für sich dastehen? „Alle Kinder sind schön.“

