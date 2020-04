Persönliche Gespräche gibt es in den Frauenberatungsstellen derzeit keine, aber das Team berät weiterhin telefonisch oder via E-Mail. „Terminvereinbarungen funktionieren im Moment am besten über unsere Email-Adresse frauenberatung@frauenfuerfrauen.at. Auch telefonische Anfragen werden über unsere Officenummer 02952/2182 zwar eingeschränkt, aber regelmäßig bearbeitet“, versichert Geschäftsführerin Barbara Murero-Holzbauer. Außerdem finden sich viele Informationen und Kontakte unter www.frauenfuerfrauen.at oder niederösterreichweit unter https://frauenberatung-noe.at.

„Gerade jetzt in dieser schwierigen Situation befürchten wir eine Zunahme der Gewalt gegen Frauen innerhalb der Familien – es ist uns ein großes Anliegen, auch in Zeiten des Coronavirus für die Frauen im Weinviertel Ansprechpartnerin zu sein. Daher können Frauen, die Beratung benötigen, uns sehr gerne kontaktieren“, betont Murero-Holzbauer.