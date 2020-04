Am Ende der vierten Woche der Covid-19-Restriktionen ist nun endlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen, atmet Karl Scheibelhofer vorsichtig auf. Der Landesinnungsmeister der Fahrzeugtechniker hat Autohäuser und Werkstätten in Frauendorf an der Schmida, Hollabrunn und Horn.

zVg Hätte gerne eine Glaskugel: Kfz-Innungsmeister Karl Scheibelhofer.

Auf Basis der konkreten Durchführungsbestimmungen kann ein Teil der Händler seine Schauräume – jene unter 400 m – wieder öffnen. In den Werkstätten können wieder alle Arbeiten durchgeführt werden. „Natürlich immer unter Einhaltung der vorgegebenen Hygienemaßnahmen“, betont Scheibelhofer. Im Autohandel sei der Einbruch mit einem Drittel im ersten Quartal bereits messbar. „Für die Zukunft hätte ich gerne eine Glaskugel“, vermag der Innungsmeister nicht abzuschätzen, mit welchen Rückschlägen seine Branche noch zu rechnen hat.

„Im ersten Moment war es ein großer Schock für mich, als wir wegen der Coronakrise zusperren mussten. Ich habe die Kaufstrasse in Mistelbach und Poysdorf schließlich erst mit 1. Februar übernommen gehabt“, gesteht Karin Schneider: „Das war auch finanziell sehr schwierig.“ Warenmäßig werde sich nach den ersten offenen Tagen zeigen, wie und welche Artikel abfließen und erst dann werde entschieden, welche Artikel vielleicht reduziert werden. Ob es einen Nachholeffekt geben wird? „Ich glaube, es wird eher langsam ablaufen“, sagt Schneider.

Im Bau-und Gartenmarkt des Lagerhauses Korneuburg ist man froh, seit Dienstag wieder das volle Sortiment anbieten zu können, nachdem drei Wochen lang nur Lebensmittel und Tiernahrung verkauft werden durften. Der Zugang zu den anderen Waren war mit Bändern abgesperrt. In kurzer Zeit war ein Lieferservice auf die Beine gestellt, das laut Spartenleiter An dreas Gahler auch bestens angenommen wurde: „Bestellt wurden vor allem Gartenartikel wie Erde, Dünger oder Rindenmulch.“

„Von Anrainern und Passanten beschimpft“

Für den Vollbetrieb ist man jedenfalls gerüstet. Die Kundenzahl ist im Korneuburger Markt mit 102 Personen beschränkt, geregelt wird der Einlass über die Einkaufswägen. „Wir bitten die Kunden, eine Maske mitzunehmen“, so Gahler.

Und wie sieht es derzeit in der Baubranche aus? Reinhard Pacejka, Chef der Firma „AC Wohnen“ in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf), freut sich, dass es jetzt endlich offizielle Regelungen gibt: „Zuletzt wurden wir auf den Baustellen von Anrainern und Passanten beschimpft. Das war ein Riesenproblem.“

Schindler „Wurden auf Baustellen beschimpft“, hofft Rainer Pacejka auf Besserung.

Nun herrsche wieder eine Art Normalbetrieb mit Einschränkungen: „Wenn nicht genug Sicherheitsabstand eingehalten werden kann, kommen Schutzmasken zum Einsatz. Es gibt auch auf jeder Baustelle Warmwasser für die Hygiene.“ Außerdem darf pro Baustelle nur ein Gewerk arbeiten. Pacejka rechnet mit etwa vier Wochen Verzögerung bei seinen Projekten: „Das ist zum Glück noch keine Katastrophe.“

Die Rückkehr der Arbeiter auf die Baustellen der Weinviertler Schnellstraße S3 hat vergangenen Woche die Asfinag verkündet. Zunächst werden Maßnahmen zur Sicherstellung der notwendigen Hygieneeinrichtungen getroffen. Ab 20. April soll wieder in allen Bereichen der Baulose gearbeitet werden. Konkret betrifft das die Sanierung der vier Kilometer langen Umfahrung Hollabrunn, die Errichtung einer Betonleitwand als Trennung der Richtungsfahrbahnen, die Sanierung von acht Brücken sowie die Auf- und Abfahrten der Anschlussstellen Hollabrunn Süd bis Mitte. Voraussichtlich zum Jahresende 2020 wird die Asfinag den Neubau der S3 von Hollabrunn bis Guntersdorf für den Verkehr freigeben.