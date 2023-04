Lauermann räumt mit blutrünstigem Image der Kelten auf

Die größte Keltensiedlung, die bis dato in Österreich entdeckt wurde, liegt in Roseldorf (Bezirk Hollabrunn). Die geomagnetische Prospektion, die unter die Erdoberfläche blicken lässt, zeigt eine Niederlassung „gewaltigen“ Ausmaßes: 449 Grubenhäuser und andere Bauten auf 22 Hektar.

1.500 Münzen aus Gold und Silber wurden zum Beispiel bisher entdeckt und ausgewertet: „Roseldorf ist die älteste Münzprägestätte Österreichs“, erklärt Lauermann am Freitag in Mistelbach. Der mittlerweile pensionierte Stockerauer war bis 2017 als Landesarchäologe im Urgeschichtemuseum in Asparn an der Zaya tätig. Veronika Holzer (Naturhistorisches Museum Wien) hat über mehrere Jahre hinweg dort Grabungen geleitet – aber angesichts der Siedlungsgröße „noch ganz wenig“ zutage bringen können.

Jede Siedlung hatte ihren Schmied

Die Kelten hatten überhaupt „ganz wesentliche Errungenschaften“ im Handwerk errungen, daran knüpften die Römer an. Die Kelten waren Spezialisten der Eisenverarbeitung und in der Töpferei, formten präzise Streitwägen sowie Räder und schmiedeten prächtige Schwerter.

In fast allen Siedlungen ist die Tätigkeit eines Schmiedes nachweisbar: Die in Michelstetten (Bezirk Mistelbach) ausgegrabenen Feinschmiedehammer und schwertförmige Eisenbarren zeigen, dass ein Schmied zumindest grobe Reparaturarbeiten (etwa von Pflugscharen oder Sensen) durchführte. Die 80 Glasarmring-Fragmente der keltischen Höhensiedlung am Oberleiserberg (Bezirk Korneuburg) sind ein weiteres Indiz, dass die Kelten im Laufe der Zeit hochwertiges Glas herstellten.

Fakten allein lassen keinen Modellbau zu

24 Spielsteine und acht beinerne Würfel fanden indes die Archäologen in Peigarten, als die Ortsumfahrung Jetzelsdorf (Bezirk Hollabrunn) gebaut wurde. Sie lagen in einem Grab. „War das ein Wahrsager? Oder war das ein Casinobetreiber?“, stellt Lauermann im Mamuz lächelnd die Frage in Raum.

Archäologen sind jedenfalls vorsichtig, was Interpretationen betrifft. Lauermann ist zugleich bemüht, historisches Wissen anschaulich zu vermitteln: Forschungsergebnisse fließen in Modellbauten ein, aber die Wissenschaft kann nicht immer eine 100-prozentige Sicherheit bieten: „Wir versuchen, möglichst viele Indizien zusammenzutragen und das ist uns, glaube ich, in Asparn geglückt“, erläutert Lauermann.

Er spannt in seinem Buch „Die Kelten im Weinviertel“ den Bogen von der archäologischen Arbeit über die Fundorte der Region und Forschungsergebnisse, die Einblick ins Leben der Kelten geben, bis hin zur Vermittlung von wissenschaftlichen Fakten. Erschienen in der Edition Winkler-Hermaden.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.