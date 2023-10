Mitfahrbankerl: Gemeinsam statt einsam zum Ziel

Im Jahr 2018 sind die fünf Gemeinden Hausleiten, Großmugl, Sierndorf, Niederrußbach und Niederhollabrunn näher zusammengerückt und haben die „Weinviertler Fünf“ gegründet - mit dem Ziel, künftig mehr zusammenzuarbeiten und gemeinsam Projekte zu entwickeln. Eine der ersten Ideen, das sogenannte „Mitfahrbankerl“, wurde jetzt umgesetzt: Menschen, die dasselbe Ziel haben, sollen gemeinsam fahren statt jeder für sich allein.

Insgesamt 29 Bänke wurden in der ganzen Region aufgestellt. Die speziell gestaltete Sitzgelegenheiten stehen an öffentlichen und stark frequentierten Plätzen und sind für vorbeifahrende Autos gut sichtbar. Sie ermöglichen es Menschen, die denselben Weg haben, sich zu verabreden und gemeinsam zu fahren, was nicht nur die Umweltbelastung reduziert, sondern auch die soziale Vernetzung stärkt. Zusätzlich dienen sie auch als Treffpunkte für Menschen im öffentlichen Raum, um den Austausch zwischen den Bürgern zu verbessern.

Mitfahren oder einfach miteinander plaudern

Die Mitfahrbankerl wurden auf Initiative der NÖ.regional GmbH gemeinsam mit einer Leader-Förderung umgesetzt. „Die ersten Bänke wurde zu Jahresbeginn aufgestellt“, erzählt die neue Leader-Geschäfsführerin Sonja Eder im NÖN-Gespräch. Sie sollen sowohl die nachhaltige Mobilität als auch die Gemeinschaft in den fünf Gemeinden fördern. Ähnliche Projekte in Niederösterreich gibt es bereits. Wie gut die Bänke bereits genutzt werden, lasse sich „schwer nachvollziehen“, sagt sie. Es seien aber bewusst sehr ländliche Gemeinden für das Projekt ausgewählt worden, weil man sich dort eher kennt und daher hofft, dass die Bereitschaft, jemanden im Auto mitzunehmen, größer ist.

Aber selbst, wenn die Bankerl nicht ihre Funktion als „Mitfahrbankerl“ erfüllen sollten, haben sie ihre Berechtigung. „Dann werden sie eben zu sozialen Treffpunkten im Ort und werden zu Kommunikationsplätzen“, betont Eder. Vorerst will man abwarten und den Dingen ihre Lauf lassen. „Wir werden beobachten, ob die Bankerl angenommen werden“, kündigt die Leader-Geschäftsführerin an.

Die Bürgermeister der Kleinregion „Weinviertler Fünf“, die die Einführung der Mitfahrbankerl maßgeblich unterstützten, sagen in einem gemeinsamen Statement: „Wir freuen uns über die Einführung der Mitfahrbankerl in unserer Region, da sie nicht nur ein Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität sind, sondern gleichzeitig die soziale Interaktion und den Zusammenhalt in unseren Gemeinschaften fördern.“