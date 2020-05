Andrea Habacht zog es schon früh in ferne Länder, deshalb arbeitete sie bereits ab dem Jahr 1994 als Tauchlehrerin in Südostasien, Ägypten, Mittelamerika und Australien. 2003 lernte die gebürtige Oberrußbacherin in Malaysia den Engländer Tim kennen, drei Jahre später entschloss sich das Paar, sich permanent in Neuseeland niederzulassen.

Die beiden zogen in die von Österreich rund 18.000 Kilometer entfernte Hafenstadt Tauranga; dort ist die Mutter zweier Kinder heute als Lehrerin tätig, ihr Ehemann arbeitet als Installateur.

Doch natürlich dreht sich auch in Neuseeland derzeit alles um das Coronavirus, wobei die geografische Gegebenheit einen Vorteil darstellt, berichtet die Auswandererin: „Die Situation bei uns in Neuseeland ist besser als in vielen anderen Ländern, die Grenzen wurden schnell zugemacht und weil wir auf einer Insel leben, geht das einfacher als in Österreich.“ Der Lockdown ging kürzlich teilweise zu Ende, die Bevölkerung musste fünf Wochen zu Hause bleiben.

Gedanken sind bei der Mutter in Oberrußbach

Die Gedanken von Habacht sind in Zeiten von Corona vor allem bei ihrer Mutter, die in Oberrußbach lebt und eine Landwirtschaft betreibt: „Natürlich macht man sich um die Familie Sorgen, aber ich bin mir sicher, dass meine Mutter die richtige Vorsorge trifft, um gesund zu bleiben.“ Der Kontakt besteht hauptsächlich aus WhatsApp-Telefonaten, Text-Nachrichten und Fotos.

Für ihre beiden Kinder Zoe und Oscar geht es demnächst wieder zurück in die Schule. Das Schulsystem in Neuseeland sei „ein bisschen lockerer“ als in Österreich, berichtet Habacht, weshalb ihre Kinder die Rückkehr auf die Schulbank bereits herbeisehnen. „Sie vermissen vor allem ihre Freunde und

sagen, dass ich strenger bin als die Lehrer in der Schule“, lacht Habacht, die in Großweikersdorf die Hauptschule und in Hollabrunn die HBLA besuchte.

Im Vergleich zu Österreich beschreibt Habacht die Lebensweise in Neuseeland als „easy going“, die Bewohner würden sich schwer aus der Ruhe bringen lassen, es gebe kaum Stress, vor allem bei ihr im ländlichen Bereich.

Aber dennoch vermisst die Pädagogin ihre alte Heimat: „Ich liebe Geschichte und alte Gebäude, ich könnte stundenlang durch Kirchen und Burgen in Europa wandern und mir vorstellen, was in den letzten 1.000 Jahren alles hier passiert ist. In Neuseeland ist nichts viel älter als 150 Jahre.“ Der nächste Österreich-Besuch wird bereits geplant, im kommenden Jahr könnte Habacht wieder nach Oberrußbach reisen.