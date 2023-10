Stadt Korneuburg bietet kostenlose Stillberatung

Seit 1991 findet auf Initiative der World Alliance Breastfeeding Action jährlich die Weltstillwoche statt. Auch in der Stadtgemeinde Korneuburg nimmt diese Woche einen wichtigen Platz ein, um zu informieren und auf das Angebot der mobilen Kinderkrankenschwester hinzuweisen.

Stillen fördert nicht nur die Bindung zwischen Mutter und Kind, sondern bietet dem Säugling auch physiologisch gesehen Vorteile, wie die Aufnahme von Schutzstoffen über die Muttermilch oder die Anregung aller fünf Sinne. Für die Mutter wird die Rückbildung nach der Entbindung beschleunigt.

Alle Mütter mit Hauptwohnsitz in Korneuburg können schon während der Schwangerschaft ein kostenloses Still-Informationsgespräch mit Stillberaterin Michi Neumayr in Anspruch nehmen. Nach der Entbindung gibt es die Möglichkeit, sich in der wöchentlich Still-Gruppe zu vernetzen und auszutauschen. Treffpunkt ist jeden Freitag in der Praxis-Gemeinschaft Augustinergarten 15 in Korneuburg sowie jeden Mittwoch in der Praxisgemeinschaft Sator in Bisamberg, jeweils von 9 bis 10.30 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten. An jeweils jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat wird auf der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg das kostenlose Wiegen im Rahmen der Mutterberatung angeboten. Anmeldung und Informationen direkt bei Michaela Neumayr unter Tel. 0699/102 96 848 oder Mail michaela.neumayr@korneuburg.gv.at.