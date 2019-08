In der Öffentlichkeit sind derzeit nur zwei Namen bekannt: Wolfgang Motz als Vorsitzender der SPÖ Langenzersdorf und sein Stellvertreter Christoph Baumgärtel. Näheres wie die Anzahl der Wählerstimmen oder auch, ob tatsächlich an alle Mitglieder Einladungen zur Vorstandswahl ergangen waren, war nicht zu erfahren.

Nur so viel: Man könne bestätigen, dass trotz Urlaubszeit eine doch respektable Anzahl an Mitgliedern an der Wahl teilgenommen hätte – und wie Baumgärtel erklärte, dass mit Sicherheit an alle stimmberechtigten Mitglieder eine Einladung ergangen wäre. „Zumindest an jene, die auch den Mitgliedsbeitrag gezahlt haben“, wie er einschränkte.

Vorsitzender Wolfgang Motz meldete sich zu dem Thema sogar aus seinem Kroatien-Urlaub. Er sieht ebenso wie Baumgärtel keinen Grund, öffentlich bekannt zu geben, wie viele Stimmen zu den 100 Prozent beigetragen haben, und erklärte: „Eine Mitgliederversammlung ist etwas Parteiinternes. Ich lese auch nicht, wie viele Mitglieder bei ÖVP-Versammlungen dabei waren, denn das geht Außenstehende nichts an.“

Aus der hundertprozentigen Zustimmung lasse sich auch nicht ableiten, dass sich die Gewählten selbst die Stimme gegeben haben, weil Stimmenthaltungen nicht gezählt würden, stellt er klar. Im Vorstand seien die Aufgaben klar verteilt, Christoph Baumgärtel vertrete die Ortspartei nach außen. „Vielleicht entsteht deshalb der Eindruck, nur ein Duo zu sein“, mutmaßt Motz. Es gebe jedenfalls ein Vorstandsteam, das aus vielen neuen Leuten bestünde, erklärt er.