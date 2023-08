„Das Ziel war immer eine angemessene Entwicklung“

Es war die Kika-Leiner-Pleite, die der Diskussion rund um die Werftentwicklung neue Nahrung gegeben hat. Sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung ist das Misstrauen gegenüber Signa seit dem Verkauf der Möbelkette deutlich gewachsen. Zur Erinnerung: Die Signa-Holding hat den 45-Prozent-Anteil der Werft im Jahr 2019 von der BOP-Immoholding gekauft. Stadt und Bürgerbeteiligung sahen sich damals plötzlich mit einem neuen Partner konfrontiert.

Die SPÖ fordert mittlerweile eine Volksbefragung und die Gruppe „Brennpunkt Werft Korneuburg“ fordert gleich eine grüne Halbinsel und eine „vernünftige Festland-Nutzung“. Fast vergessen wird dabei die sogenannte „Werftgruppe“. Das sind jene Bürger, die von Beginn an die Werftentwicklung mitgestaltet haben. Martin Wimmer, der Leiter der Werftgruppe, saß 2016 als Bürgervertreter in der Jury, als es darum ging, das Siegerprojekt für den Rahmenplan zu küren.

Dass jetzt seine ehemalige Stellvertreterin bei der Bürgerbeteiligung an vorderster Front bei „Brennpunkt Werft“ gegen die Entwicklung in der Form kämpft, wurmt Wimmer. Deswegen stellt er klar: „Brennpunkt Werft hat mit der Werftgruppe nichts zu tun.“ Die Idee der Mischnutzung wurde gemeinsam mit Architekt Albert Fürth bereits 2012 geboren, erinnert Wimmer. Die Erstellung des Rahmenplans war ein demokratischer Prozess, betont er. „Ich bin auch nicht mit jedem Parameter einverstanden“, sagt er, „aber grundsätzlich ging es immer um das Projekt, das bei der Jury gewonnen hat.“

Die derzeitige Entwicklung würde die langjährige Arbeit der Bürger desavouieren. „Wir Freiwillige haben viel Zeit investiert und es ist viel Geld von uns allen in die Entwicklung geflossen.“ Und er erinnert an die Fragebögen zum Thema Werft, die an alle Haushalte verschickt wurden. 300 Rückmeldungen zählte man damals. „Alle, die jetzt kritisieren, hätten sich in den letzten zehn Jahren einbringen können“, ärgert sich Wimmer.

„Wir haben viel diskutiert, es war richtig laut“, erinnert sich Fürth an die Anfänge der Werftgruppe. Allen sei klar gewesen, dass die Entwicklung des Werftareals eine Chance für die Stadt ist. Die Idee sei gewesen, die Stadt und die damals noch jungen Politiker bei der Entwicklung zu unterstützen. „Ein bisschen auf die Stadt schauen“, beschreibt er, wie er die Aufgabe im Rahmen der Bürgerbeteiligung damals empfunden hat. Das Ziel sei immer „eine maßstäblich angemessene Entwicklung der Werft zur Stadt Korneuburg zu fördern“, erzählt er, „das hat sich bis heute nicht verändert.“

Das von Signa präsentierte Projekt ist in seinen Augen „nicht angemessen“, es müsste kleingliedriger sein. „Bei unsensiblen großstädtischen Großbauten stehe ich mit Fahnen auf den Barrikaden“, warnt er und hofft, dass sich sowohl Stadt als auch Signa der Wichtigkeit einer Redimensionierung bewusst geworden sind. Auch Wimmer ist er kein uneingeschränkter Befürworter des aktuellen Projekts. Die Dimension ist ihm ein Dorn im Auge. „Es ist schon sehr hoch.“

In die aktuelle Entwicklung ist die Werftgruppe nicht eingebunden. „Die Kraft der Werftgruppe gibt es leider nicht mehr“, bedauert er. Mit der Gründung des Steuer-Sterns und der Lebensbereiche sei die Gruppe abgewürgt worden, kritisiert Fürth.