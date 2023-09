SPÖ will für Volksbefragung auf fertiges Projekt warten

Anfang des Sommers ist die SPÖ mit der Forderung einer Volksbefragung über die Werftentwicklung an die Öffentlichkeit gegangenen. Die Bürgerbefragung machte die SPÖ zur Bedingung für eine weitere Mitarbeit an dem Projekt. Wie berichtet, wollen die Signa-Holding und die Stadt Korneuburg als Grundeigentümer das Areal gemeinsam zu einem lebendigen Stadtteil entwickeln. Nachdem klar geworden ist, dass die Autobahnabfahrt Donau in den nächsten Jahren nicht realisierbar sein wird, wird derzeit an einer Redimensionierung gearbeitet.

„Wir können nicht zulassen, dass ein Stadtentwicklungsprojekt in dieser noch nie dagewesenen Größenordnung mit bis zu 1.000 neuen Wohnungen an den Bürgern vorbeigeplant wird“, begründete SPÖ-Gemeinderätin Bernadette Haider-Wittmann die Forderung nach einer Volksbefragung. Über den Sommer wollte man das Thema mit den anderen Parteien besprechen und eine Fragestellung erarbeiten.

„Wir haben unsere Forderung dem Bürgermeister kundgetan“, sagt Haider-Wittmann über den aktuellen Stand. Mittlerweile sei man zur Entscheidung gekommen, dass eine Volksbefragung nur Sinne mache, wenn es ein konkretes Projekt gibt, über das die Bürger entscheiden können. Man könne nicht über die grüne Wiesen abstimmen lassen, wenn das Areal als Bauland-Betriebsgebiet gewidmet ist, ist ihr klar. „Es ergibt nur eine realistische Fragestellung Sinn“, betont sie. Man werde abwarten bis von den Projektpartnern ein Projekt vorliegt, „alles andere wäre populistisch“, sagt die SPÖ-Gemeinderätin.