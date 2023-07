FPÖ fordert Gesprächsstopp mit Signa

Die Vorgänge rund um die Kika/Leiner-Pleite haben auch Schatten auf das Werftprojekt geworfen. Bekanntlich wollen die Stadt und die Signa-Gruppe das Areal gemeinsam entwickeln. Die FPÖ hat in der letzten Gemeinderatssitzung mittels Dringlichkeitsantrag einen Verhandlungsstopp mit Signa gefordert. Bekannt wurde in dem Zusammenhang, dass die Einreichung für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ein Projekt ohne die Autobahnabfahrt „Donau“ vorsieht und das Projekt dementsprechend angepasst werden muss.

„Medial wurde auch über finanzielle Schwierigkeiten der Signa-Gruppe berichtet“, begründete FPÖ-Gemeinderat Hubert Keyl, warum er weitere Verhandlungen aussetzen will. „Um die Lage beurteilen zu können und allenfalls einen drohenden Schaden von der Stadt abzuwenden, muss eine transparente Beurteilung der wirtschaftlichen Risiken der Stadt unter Einbeziehung aller Parteien stattfinden“, forderte Keyl in dem Antrag. Der Antrag schaffte es mit einer Enthaltung (ÖVP-Stadtrat Alfred Gehart) auf die Tagesordnung. Dort einigte man sich, dass es Fraktionsgespräche geben wird, die die Positionierung gegenüber Signa zum Inhalt haben werden. „Ohne Reden kann man Dinge nicht ansprechen“, sah ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp keinen Sinn, Gespräche auszusetzen. Sowohl FPÖ und Grüne forderten einen Plan B. „Wir sollten uns intensiv anschauen, was wir tun, wenn Signa umfällt“, führte Keyl aus.

Signa selbst hält jedenfalls am Projekt fest: „Selbstverständlich stehen wir zu unserer Unterschrift und damit zu dieser Vereinbarung“, betont Signa-Sprecher Ernst Eichinger gegenüber der NÖN. Das Industrieareal hätte Potenzial „etwas Außergewöhnliches mit Vorbildcharakter in ganz Europa zu schaffen.“ Im Kooperationsvertrag mit der Stadt sei die Frage der Sicherstellungen und Garantien geregelt, „die selbstverständlich von Signa erfüllt werden“, wie Eichinger versichert.

Zurückhaltender reagiert der Stadtchef auf die Frage, wie sich die aktuellen Vorgänge auf die Zusammenarbeit auswirken. „Sie haben das Vertrauen auf keinen Fall gestärkt“, gesteht Gepp. Er weist aber darauf hin, dass Signa die Flächen in der Werft von „einem Privaten“ und nicht von der Stadt gekauft hätte. Der Kooperationsvertrag bedeute auch nicht automatisch, „dass wir zu einem Abschluss des Projektes kommen“, ergänzt er.

Hinter den Kulissen wird derzeit an einer Redimensionierung des Projekts gearbeitet. Hintergrund ist die Tatsache, dass man nicht mit einer Realisierung der Autobahnabfahrt in den nächsten fünf bis zehn Jahren rechnet. Von einer Absage der Abfahrt will Signa nicht sprechen. „Wir gehen grundsätzlich von einer Realisierung aus“, sagt der Signa-Sprecher, „aus unserer Sicht ist es aber professionell, unterschiedliche Szenarien zu entwickeln.“ Dass die UVP-Einreichung ohne Abfahrt erfolgt, begründet Gepp mit dem komplexen Prozedere, das sämtliche Abfahrten der Stadt, vor allem aber die Abfahrt-Ost, miteinbeziehe. Das Verkehrsministerium arbeite mit mehreren Planfällen.

Signa selbst will offiziell nicht von einer Verkleinerung des Projektes sprechen: „Wir sind in laufenden Gesprächen mit der Stadt und diese Fragen sind noch nicht abgestimmt“, sagt Eichinger. „Wir wollen ein stabiles Projekt“, sagt Gepp, dazu gehöre vor allem eine entsprechende Verkehrslösung.

Die Eckpunkte der Werftentwicklung

Im Jahr 2021 haben Signa Holding und Stadt ihr Projekt der Öffentlichkeit präsentiert:

Signa will in den nächsten zehn Jahren eine halbe Milliarde Euro in das 15 Hektar große Areal investieren

Auf der Werftinsel sollen Wohnungen für rund 1.500 Menschen entstehen

Die Werftmitte mit den denkmalgeschützten Hallen, der Slipanlage und dem Kran soll ein lebendiges Zentrum mit Gastronomie, Kultur und Veranstaltungen werden

Der Werftspitz soll als Park gestaltet werden

In dem neuen Stadtteil sollen 700 Arbeitsplätze geschaffen werden

Geplant ist ein Hotel für rund 200 Gäste