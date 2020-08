Mit großen Klauen bohrt sich der Bagger in die silbernen Dachplatten, das Material, das seit 50 Jahren Wind und Wetter trotzte, wird dabei zusammengepresst wie ein Blatt Papier: Es dauerte tatsächlich nur wenige Tage, bis eine der Werfthallen auf der Halbinsel des Areals mit schwerem Gerät vollständig abgetragen wurde. Und auch die benachbarte Halle wird schon bald für immer aus den Augen der Korneuburger verschwunden sein.

Für die SIGNA Development Selection AG, ein Unternehmen der SIGNA-Gruppe, sind diese Arbeiten ein erster wichtiger Schritt; sie hat vor rund eineinhalb Jahren 45 Prozent der 18 Hektar umfassenden Werftflächen erworben und dort eines ihrer ersten Entwicklungsprojekte außerhalb von Wien gestartet. Wobei: Bis die Pläne für das Areal wirklich ausgegoren sind, werden wohl noch einige Jahre vergehen.

„Der Abriss bedeutet nicht, dass in der Werft bald gebaut wird“, macht ÖVP-Stadtchef Christian Gepp klar. Die Entwicklung des Areals basiert auf einem Bürgerbeteiligungsprozess, der viele Ideen hervorbrachte.

2016 durften dann Planungsbüros ihre Umsetzungsideen vorlegen, das Konzept von „KCAP mit Baumschlager, Hutter und Yewo Landscapes“ ging dabei als Sieger hervor. Als SIGNA 2019 einen Teil des Geländes kaufte, versicherte die Gruppe, den Prozess weiter mittragen zu wollen. Auf der Halbinsel sind vor allem Wohnbauten vorgesehen.

„Es gibt derzeit noch keine Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes für das weitere Vorhaben, die zukünftige Bebauungsdichte und Bebauungshöhe sind noch offen und in Verhandlung“, macht Bernadette Haider-Wittmann von der SPÖ klar, die als Vorsitzende des Stadtentwicklungsfonds (Sefko) mit Beginn des Hallenabrisses viele Anfragen von Bürgern erreichten. Für sie ist klar: Es soll in der Werft auch geförderten Wohnbau geben, und das Areal soll ein belebtes Stadtviertel für alle Korneuburger sein. Zum Teil ist das auch schon gelungen, und zwar in der Mitte des Areals: „Die Werftmitte soll weiterhin belebt werden, das wurde durch Corona etwas ausgebremst. Das Bad und die Gastro werden aber trotzdem immer mehr genützt“, so Roland Raunig, Geschäftsführer des Sefko.

Höberth Geduldsspiel: Die Dachplatten der großen Halle müssen Stück für Stück abgetragen werden, da sie mit Asbest versehen sind.

Bis auf der gegenüberliegenden Halbinsel wieder Ruhe einkehrt, wird es noch etwas dauern: Drei bis vier Monate lässt SIGNA hier noch arbeiten. Der Abriss der Hallen bildet aber nur einen Teil des Vorhabens: Die Insel soll buchstäblich auf ein neues Niveau gebracht werden.

„Blech und Stahl werden entfernt, der Beton und der Asphalt werden jedoch zerkleinert und für den Aufbau des Hochwasserschutzes verwendet“, schildert Ernst Eichinger, Sprecher der SIGNA, bei einem Lokalaugenschein auf der Insel.

Damit würden der Stadt 700 bis 1.000 Lkw-Fahrten für den Abtransport des Materials erspart - auch, wenn SIGNA die Wiederverwertung mehr kostet als die Verwendung von neuem Aufbaumaterial. Wesentlich ist dabei die Frage: Braucht der Aufbau des Hochwasserschutzes eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder nicht?

„Aktuell wurde ein Feststellungsantrag beim Amt der NÖ Landesregierung eingereicht, wonach geprüft werden soll, dass zur Errichtung des Hochwasserschutzes auf der Halbinsel kein eigenes UVP-Verfahren durchgeführt werden muss. Es wird für das Projekt sowieso zwei UVP-Verfahren geben: eines für die Autobahnabfahrt und das andere für das gesamte städtebauliche Vorhaben“, erklärt Haider-Wittmann.

Veronika Löwenstein Noch sind viele Fragen offen

Schwieriger als bei der bereits abgetragenen Halle gestaltet sich der Abbau der benachbarten Anlage: Die Dachplatten müssen über eine Fläche von rund 10.000 Quadratmetern Stück für Stück per Hand abgetragen werden, da sie in den 70er-Jahren zur Verhärtung mit Asbest versetzt wurden.

Für die beteiligten Grundeigentümer - also SIGNA (75 Prozent) und Stadt (25 Prozent) - bringt der Abriss jedenfalls ein ruhigeres Leben mit sich: „In der Halle kommt es immer wieder zu Beschädigungen und Autorennen, als Grundeigentümer sind wir hier in der Haftung. Wir können die Halle aber nicht absperren“, macht Eichinger klar.