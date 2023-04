Korneuburg: Fünf Tage Theater, Kabarett und Musik

Rund 1.800 Besucher werden erwartet. Den Beginn macht heuer am 17. Mai das Theaterstück „James Bond 007 – der Tod hat ein Ablaufdatum“ – Überraschungen inklusive! Es spielen wieder Korneuburger für Korneuburger. Die Proben mit den Schauspielern rund um Regisseur Karl Wozek laufen bereits auf Hochtouren.

Am 18. Mai bringen „Science Busters – Planet B“ mit Live-Experimenten, echten Wissenschaftlern und selbsterfundenen Witzen Wissenschaftsfeeling in die Halle 55. Martin Puntigam (Kabarettist und Universitätslektor an der Uni Graz), Florian Freistetter (Astronomie) und der Molekularbiologe Martin Moder erklären die Welt.

Am 19. Mai erklimmen mit David Stockenreitner und Benedikt Mittmannsgruber zwei Newcomer in der Kabarettszene die Bühne in der Werft. Beiden wurde schon der „Stuttgarter Besen“ überreicht, der zu den wichtigsten Kabarettpreisen im deutschsprachigen Raum zählt.

Am 20. Mai taucht Marco Simsa mit Kindern in Mozarts Klangwelt ein, geeignet ab fünf Jahren. „Let's make Musik“ heißt der Nachmittag der Musikschule und ihrer Schüler am 21. Mai.

Bürgermeister Christian Gepp sagt: „Ich bin sehr froh, dass wir mit der Korneuburger Werftbühne erneut mit einem abwechslungsreichen Programm aufwarten können, wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.“ Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.werftbuehne.at/de/

