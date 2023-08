Korneuburger Stadtchef: „Bei Qualität haben wir keinen Zeitdruck“

Seit klar ist, dass es so bald keine Abfahrt Donau geben wird, herrscht Stillstand beim Werftprojekt. Wie berichtet, wollen die Stadtgemeinde und die Signa Holding das Areal gemeinsam entwickeln und mit Wohnungen, Büros, Gastronomie und Kultur beleben. Beiden Partnern gehört zirka die Hälfte des rund 18 Hektar großen Werftgeländes. Signa hat seinen Anteil im Jahr 2019 von der BOP-Immoholding erworben. Derzeit dreht sich alles um die Frage der Redimensionierung. Denn auch den Projektpartner ist klar, dass das Projekt in der ursprünglichen Form nicht umgesetzt werden kann.

Stadt und Signa ringen seit Monaten um eine Verkleinerung. Die Stadtverantwortlichen stehen auf der Bremse, Signa würde gerne mehr Gas geben und erhofft sich rasch Antworten der Stadt auf die Frage, in welcher Dimension mit sich eine Redimensionierung vorstellt. Denn spätestens im Herbst will Signa eine Informationsoffensive starten, um Gerüchten und Fehlinformationen entgegenzusteuern. „Die Irrtümer und Fehlinterpretationen, die aufgrund der mangelnden Informationen kursieren, sehe ich als ernsthafte Gefahr“, beschreibt Signa-Sprecher Ernst Eichinger im NÖN-Gespräch seine Befürchtung.

Signa: „Wir sind gesprächsbereit“

Eichinger erinnert jedenfalls, dass es nicht die Signa Holding war, die die Dimension vorgegeben hat. „Wir haben die Kubatur nicht beschlossen“, betont er. Und weiter: „Die gab es in ähnlicher Höhe schon vor unserem Einstieg.“ Im Gespräch war eine Verkleinerung des Projekts von zehn bis 20 Prozent. Zahlen, die Signa so nicht bestätigen will. „Wir sind jederzeit gesprächsbereit, um ein stabiles Projekt zu erreichen“, sagt der Sprecher, für den eines aber sicher ist: „Wir rütteln nicht an der Qualität der städtebaulichen Ausführung.“

Geht es nach Signa, liegt der Ball bei der Gemeinde, von der man sich konkrete Vorschläge erwartet. „Wir haben keinen Zeitdruck, nur einen Qualitätsdruck“, kontert Roland Raunig, Geschäftsführer des Stadtentwicklungsfonds (Sefko). Ziel des Bürgermeisters sei es, möglichst viele miteinzubinden, um das Projekt auf eine breite Basis zu stellen, weiß Raunig. Bei der Redimensionierung sei die Frage, welche Entwicklungsform - also Wohnen, Arbeit, Freizeit und Kultur - welchen und wie viel Verkehr auslöst. Für Raunig ergibt eine Reduktion des Projekts in Kombination mit Mobilitätsmaßnahmen Sinn. Man sei dabei, all diese Fragen über den Sommer mit Experten zu klären.

Ohne Gesamtprojekt keine Hallensanierungen

Für den Sefko-Geschäftsführer ist aber auch klar, dass es nur ein Gesamtprojekt geben kann. Denn nur so wäre es - auch finanziell - möglich, die denkmalgeschützten Hallen entsprechend zu sanieren und für die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. „So etwas geht sicher nicht aus der Portokasse“, gibt er zu denken, „dafür werden wir ein Gesamtprojekt brauchen.“

Ein verkleinertes Projekt könne man nicht aus dem Ärmel schütteln, ist auch Bürgermeister Christian Gepp überzeugt. Als Stadtchef müsse er immer die Auswirkungen auf die ganze Stadt im Auge behalten, meint er. „So können wir nicht nur über die Werft reden, sondern über die Verkehrsflüsse in der ganzen Stadt.“ Letztlich gehe es um Qualität, „da haben wir keinen Zeitdruck“. Und Gepp macht klar: „Zwischen Ausreizen und Qualität ist ein Unterschied. Wenn es zu einem Projekt kommt, dann muss redimensioniert werden.“ Man stehe jedenfalls in ständigem Austausch mit dem Projektpartner, versichert er: „Und es wird einen Vorschlag geben.“ Viele externe Profis würden der Stadt dabei beratend und unterstützend zur Seite stehen.

Bürgermeister: „Projekt muss zu Korneuburg passen“

Grundsätzlich steht Gepp hinter dem Projekt, denn er ist überzeugt, dass die Entwicklung des Areals für die Stadt eine deutliche Verbesserung zur früheren Situation bedeuten würde: „Die Werft war komplett versiegelt und der Boden verseucht.“ Betriebe und Wohnbau seien aufgrund der aktuellen Widmung schon jetzt möglich, betont er. Und es sei immer klar gewesen, dass es viele Freiflächen - der Werftspitz inklusive - geben werde, beruhigt er. Forderungen von der „grünen Wiese“ seien Utopien. Schließlich gehöre Signa knapp die Hälfte des Areals, „und auch Eigentümer haben Rechte“, unterstreicht er. Ihm ist wichtig: „Es muss ein Projekt sein, das zu Korneuburg passt.“

„Das wird herausragend“, ist Signa-Projektleiter Alois Aigner von dem Projekt überzeugt. „Wenn Signa baut, dann mit einem Qualitätsniveau, das Korneuburg noch nicht kennt.“ Den Bedenken, dass sich die späten Bewohner der Werftinsel durch die Veranstaltung in den Werfthallen gestört fühlen, kann er nichts abgewinnen. „Man wird das Bespielungskonzept auf die Umgebung abstimmen müssen. Es gibt nicht nur Leute, die neben einem Maisfeld leben wollen.“